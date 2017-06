FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,09 Prozent auf 165,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel leicht auf 0,25 Prozent.

Starke Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten die Anleihen nicht. Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone ist im Juni auf den höchsten Stand seit April 2001 gestiegen. Nach Einschätzung der Analysten von Capital Economics hat auch der Wahlsieg der Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei den Parlamentswahlen zur Verbesserung beigetragen. In Frankreich kletterte die Stimmung in der Wirtschaft im Juni auf den höchsten Stand seit mehr als fünf Jahren./jsl/tos/jha/

