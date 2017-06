Frankfurt am Main (ots) -



Die Trägerversammlung und der Verwaltungsrat der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen haben heute Christian Schmid (49) zum Mitglied des Vorstandes bestellt. Der Beschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der nationalen und der europäischen Bankenaufsicht. Es ist vorgesehen, dass Christian Schmid die Nachfolge von Jürgen Fenk antritt, der auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen mit der Helaba zum 30. September 2017 aus dem Vorstand ausscheiden wird (siehe Helaba-Presseinfo vom 12. Dezember 2016). Im Vorstand der Helaba soll Christian Schmid die Geschäftsbereiche Immobilienkreditgeschäft, Debt Capital Markets and Sales Management RE, Immobilienmanagement, Verwaltung sowie die beiden Tochterunternehmen GWH und OFB verantworten.



