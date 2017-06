Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag fester aus dem Handel gegangen, wobei der Leitindex SMI die am Vortag preisgegebene Marke von 9'000 Punkten wieder zurückerobert hat. Vor allem deutlich anziehende Novartis-Aktien zogen hierzulande die Indizes nach oben. Insgesamt war die Stimmung an den Aktienmärkten aber zurückhaltend, auch wenn sich die Öl-Notierungen nach der jüngsten Talfahrt zumindest auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren konnten.

Investoren befürchteten weiterhin, dass die Öl-Notierungen auch Signale auf eine sich wieder abschwächende Weltwirtschaft geben könnten. Für etwas Beruhigung hätten Stimmen von Notenbankern in Frankfurt und Washington gesorgt, die keine ernsthafte Abschwächung des Wirtschaftswachstum sähen, meinte ein Händler. Positiv aufgenommen wurden am späteren Nachmittag auch neue Daten zur Konsumentenstimmung in der Eurozone, die sich im Juni stärker als erwartet aufhellte.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Donnerstag um 0,73% im Plus auf 9'051,27 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, stieg um 0,25% auf 1'425,35 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) erhöhte sich um 0,61% auf 10'296,05 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln gingen 13 im Plus aus dem Handel, 16 im Minus und einer (Adecco) unverändert.

Klare Tagesgewinner unter den Bluechips waren ...

