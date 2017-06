IRW-PRESS: Global Cannabis Applications: Global Cannabis ernennt Managing Director für Australien

Vancouver, British Columbia, Kanada, 22. Juni 2017 - Global Cannabis Applications Corp. (GCAC oder das Unternehmen) (CSE:APP, FWB:2FA, OTCQB:FUAPF), ein führender Entwickler innovativer Smartphone-Anwendungen für die Cannabisbranche, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Ernennung von Jason Webb zum Managing Director eine Präsenz in Australien etabliert hat.

Jason Webb hat umfangreiche Erfahrung in der Kommerzialisierung von Technologien in Australien und war am Aufbau einer Anzahl von Unternehmen in innovativen Branchen wie FinTech (Finanztechnologie) und RegTech (Regelungstechnologie) beteiligt.

Brad Moore, CEO von GCAC, sagte: Herr Webb wird GCAC dabei helfen, einen Grundstein für die medizinische Forschung, die Entwicklung von medizinischen Apps und die IP-Lizenzierung zu legen. Zu seinen Aufgaben gehört die Sicherung von Verträgen mit führenden Anbietern in den Bereichen Gesundheitswesen, Regierung und Technologie sowie Förderern in der medizinischen Cannabisbranche.

Im November 2016 stufte die Australian Therapeutic Goods Administration (TGA) medizinischen Cannabis als Schedule 8-Produkt (zuvor Schedule 9) ein und schaffte damit einen legalen Markt für den Verkauf und die Vermarktung von medizinischem Cannabis in Australien. Australien gilt neben anderen Ländern wie Kanada, den Niederlanden, Israel, Frankreich und den Vereinigten Staaten nun als wichtiger Markt für medizinischen Cannabis.

Ich freue mich sehr darauf, mit GCAC zusammenzuarbeiten und in der medizinischen Cannabisbranche in Australien aktiv zu werden, erklärte Webb. Das einzigartige über 20 Jahre entwickelte geistige Eigentum, auf der die geschützte Pain to Strain-Datenbank von GCAC basiert, wird maßgeblich zum Wachstum der medizinischen Cannabisbranche in Australien beitragen.

Herr Webb wird außerdem Informationen aus der Industrie für die von GCAC entwickelte CannaMed-App einholen, die auf den Markt gebracht wird, um den geschätzten 750.000 bestehenden Anwendern von medizinischem Cannabis in Australien zu helfen und Patienten mit Apotheken und Ärzten zu vernetzen, um eine bessere Gesundheitsversorgung zu erreichen.

Medizinisches Cannabis bietet spannende Möglichkeiten. Am spannendsten werden jedoch die wichtigen Erkenntnisse aus den Massendaten sein, die in diesem neuen Bereich generiert werden, sagte Jason Webb. Die Verwendung von medizinischem Cannabis ist in Australien dank neuer Verordnungen nun gestattet; Spezialisten dürfen Patienten jedoch nicht darüber aufklären, wie sie Zugang zu medizinischem Cannabis erhalten. Die CannaMed-App wird diese Lücke schließen, meinte Webb weiter.

Die CannaMed-App wurde auf Basis des Citizen Green-Quellcodes entwickelt und stützt sich auf die geschützte Pain to Strain-Datenbank, die eine Zuordnung von Erkrankungen mit für eine Behandlung dieser Erkrankungen nützlichen Cannabinoiden ermöglicht. Die CannaMed-App wird ab Januar 2018 für IOS und Android erhältlich sein. Die Pain to Strain-Datenbank steht umgehend für wissenschaftliche Forschungszwecke zur Verfügung.

GCAC Australia wird seinen Sitz in Melbourne (Australien) haben und ab August 2017 operativ tätig sein.

Über Global Cannabis Applications Corp. Global Cannabis Applications Corp. ist ein international führendes Unternehmen, das auf die Planung, Entwicklung, Vermarktung und den Erwerb innovativer mobiler Applikationen spezialisiert ist. Die von GCAC entwickelten Apps kommen in mehr als 25 Ländern zum Einsatz und erleichtern die Verbreitung digitaler Konversationen von Gleichgesinnten. Unter der Leitung von Experten der digitalen Branche setzt GCAC vor allem auf eine globale Expansion über Mundpropaganda (virales Marketing), wobei in jedem Zielmarkt das jeweils optimale Nutzererlebnis geboten wird. Zu seinen führenden mobilen Plattformen zählen: Citizen Green, eine App-Familie, die sich dem Thema Cannabis im Internet der Dinge widmet; Foro, ein Marktplatz für den elektronischen Handel zwischen gleichgesinnten Studenten über mobile Geräte; Opinit, eine App, die den Nutzern ermöglicht, ihre bevorzugten emotionalen Inhalte online über Social Media zu teilen; und Truth, eine App für das anonyme Versenden von Botschaften im One-to-One-Modus.

