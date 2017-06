ZÜRICH (Dow Jones)--Getragen von einer Rally bei Novartis hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag freundlich geschlossen. Während das europäische Börsengeschäft von einer gewissen Lust- und Richtungslosigkeit geprägt war, profitierte der eidgenössische Markt von 4,9-prozentigen Aufschlägen des Schwergewichts Novartis und ließ die übrigen Börsen in Europa damit hinter sich. Für Beruhigung unter Anlegern in der Schweiz sorgte aber auch der im vergangenen Monat gestiegene Handelsbilanzüberschuss. Händler interpretierten die Daten als Beleg, dass der feste Franken die Exportwirtschaft nicht über Gebühr belaste. Inflationsbereinigt hatten die Ausfuhren um 4,5 Prozent auf Jahressicht zugelegt. Dazu passten um 9 Prozent gestiegene Uhrenexporte im Mai.

Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 9.051 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 51,73 (zuvor: 49,14) Millionen Aktien. Novartis führten die Liste der Gewinner unter den Standardwerten souverän an. Händler verwiesen auf positive Ergebnisse einer Phase-3-Studie zu Ilaris. Das Medikament reduziert Herz-Kreislauf-Probleme nach einem Herzinfarkt und Entzündungen in den Arterien. Jefferies-Analyst Jeffrey Holford sprach von einer positiven Überraschung, denn die Erwartungen seien gering gewesen. Das Gewinnwachstum könnte nun um 3 bis 5 Prozent gesteigert werden, sagte der Analyst.

Die Aktien der Uhrenhersteller Swatch und Richemont profitierten von den deutlich gestiegenen Uhrenexporten. Den Analysten der Citigroup zufolge war es der höchste monatliche Exportanstieg seit 2013. "Die Mai-Daten dürften kurzfristig positiv stimmen, die Frage ist aber, wie nachhaltig der Trend ist, zumal er hauptsächlich vom Luxusgütersegment ausgeht", so die Citigroup-Analysten. Richemont und Swatch kletterten um jeweils 0,8 Prozent.

UBS zeigten mit einem Plus von 0,1 Prozent relative Schwäche. Die Citigroup hat eine führende Investmentbankerin der UBS eingestellt, die für die Fusionen und Übernahmen in der Region Europa, Naher Osten und Afrika zuständig sein wird. Alison Harding-Jones war bis dato Leiterin für M&A im asiatisch-pazifischen Raum für die UBS.

June 22, 2017

