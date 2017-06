BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - An den Börsen Osteuropas ist es am Donnerstag bergab gegangen. Nur in Moskau sorgten höhere Ölpreise für eine späte Erholung und Kursgewinne.

Besonders deutlich ging es für den tschechische Leitindex PX abwärts: Er fiel um 0,67 Prozent auf 988,30 Punkte. Die Papiere des Textilkonzerns Pegas verloren 1,37 Prozent, die tschechischen Notierungen der Erste Group sanken um 1,53 Prozent. Schlusslicht waren die Aktien des Energiekonzerns CEZ mit minus 1,60 Prozent. An der Spitze des PX gewannen die Anteilsscheine des Mobilfunkanbieters O2 1,62 Prozent.

An der Budapester Börse sank der Leitindex BUX um 0,46 Prozent auf 35 779,27 Punkte. Die Aktien von OTT1 sackten um 5,36 Prozent ab und die von Opimus um 2,42 Prozent. Dagegen kletterten die Aktien von Konzum um 5,33 Prozent, gefolgt von plus 5 Prozent bei den Anteilsscheinen des Werkzeug- und Maschinenbaukonzerns Csepel.

An der Warschauer Börse gab der WIG-30 0,33 Prozent auf 2663,63 Punkte ab. Der breiter gefasste WIG sank um 0,29 Prozent auf 60 987,33 Punkte. Unter den Ölkonzernen sanken Grupa Lotos um 1,95 Prozent und PKN Orlen um 2,28 Prozent. Dagegen stiegen Papiere der Bank Pekao um 1,09 Prozent und die polnische Notierung des Mobilfunkanbieters Orange um 1,21 Prozent. Die Papiere des Kleidungskonzerns LPP stiegen um 1,25 Prozent.

Der RTS-Interfax-Index in Moskau erholte sich um 0,53 Prozent auf 978,45 Punkte. Nach zwei schwachen Tagen erreichte er mit 958 Punkten zwischenzeitlich den tiefsten Stand seit November. Letztlich half ihm aber die Stabilisierung der Ölpreise auf die Sprünge./rai/APA/ag/jha/

