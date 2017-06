Berlin (ots) - Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) stellt an diesem Freitag fünf Leitlinien für eine naturverträgliche Energiewende 2050 vor. "Ohne eine weltweite Energiewende können wir die biologische Vielfalt nicht erhalten", sagte sie dem "Tagesspiegel "(Freitag). "Aber auch die Energiewende ist nur dann wirklich nachhaltig, wenn sie im Einklang mit der Natur gelingt".



