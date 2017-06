Nach den Anschlägen auf das Streckennetz der Deutschen Bahn rechnet Bundesinnenminister Thomas de Maizière mit weiteren Anschlägen wie diesen im Vorfeld des G20-Gipfels. "Auf diese Möglichkeit müssen wir uns zumindest gefasst machen, und unsere Sicherheitsbehörden sind darauf vorbereitet", sagte er dem "Handelsblatt".

Politik, Strafverfolgungsbehörden oder die Bevölkerung dürften sich nicht an solche Anschläge gewöhnen. "Das sind schwere Straftaten." Die Sicherheitsbehörden seien auf den Gipfel, der am 7. Juli in Hamburg beginnt, gut vorbereitet. Hamburg, der Bund und die anderen Länder arbeiteten schon seit Monaten sehr gut zusammen.

"Das ist aber auch nötig", sagte de Maizière. "Die Ankündigungen gerade der linksextremen Szene sind erheblich."