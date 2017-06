BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU will sich schneller als erwartet mit Japan auf ein Handelsabkommen einigen. Man hoffe auf einen Gipfel mit Japan schon im Juli, hieß es aus EU-Kreisen am Donnerstag in Brüssel. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte berichtet, dass sogar noch vor dem G-20-Gipfel in Hamburg am 7./8. Juli ein Treffen mit der japanischen Regierung stattfinden soll.

"Wir wollen einen Abschluss so schnell wie möglich, aber zu guten Bedingungen", sagten Diplomaten. Allerdings seien noch einige schwierige Fragen offen - etwa in den Bereichen Landwirtschaft und Automobilindustrie.

Die EU-Kommission sieht in Asien aufgrund einer wachsenden Mittelschicht und einer zunehmenden Nachfrage an höherwertigen Produkten große Chancen für europäische Exporteure. Mit Japan verhandelt sie seit Monaten über ein Abkommen./cko/DP/jha

