Kx Technology stellt seine Analysefähigkeit neben der Expertise von Lockheed Martin und IBM zur Vorhersage von Solarstürmen zur Verfügung

Die Verbindung von Datenverdichtungstechniken mit maschinellen Lernverfahren wird einen entscheidenden Beitrag für die Weltraumforschung der Zukunft leisten

Das SETI Institute gab heute bekannt, dass der globale Technologiespezialist First Derivatives plc (FD) mit seiner Kx Technology in Partnerschaft mit Lockheed Martin und IBM und einem der NASA Frontier Development Lab (FDL) Forschungsteams in diesem Sommer die erforderlichen Analysefähigkeiten bereitstellen wird.

Die FDL-Teams werden sich in diesem Jahr drei Problembereichen widmen: planetare Verteidigung, Weltraumressourcen und Weltraumwetter. Das Solar Storm Team wird untersuchen, ob künstliche Intelligenz und ausgeklügelte Datenverarbeitung sowie Tagging-Tools eingesetzt werden können, um einen signifikanten Durchbruch zu erzielen, der entweder für den Schutz unseres Planeten vor Asteroideneinschlägen oder Solarstürmen nützlich sein wird oder dazu beiträgt, die wissenschaftlichen Grenzen durch Identifizierung neuer Möglichkeiten für die Extraktion von Mondwasser zu verschieben.

"FDL verkörpert ein neues Innovationsleitbild, das die erstaunliche Veränderung im Bereich der mit künstlicher Intelligenz zusammenhängenden Technologien im Privatsektor anerkennt", so James Parr, Director von FDL. "Unser Ziel ist es zu zeigen, dass zielführende Arbeit mit einem hohen Nutzen für das Weltraumprogramm und praktische Anwendungen, die uns alle betreffen, in einer sehr kurzen Zeitspanne durch Anwendung interdisziplinärer Techniken und Partnerschaften mit Technologieführern auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz im Privatsektor erfolgreich durchgeführt werden kann."

Auf dem Gebiet der Big Fast Data Analytik hat Kx Technology Standards in Bezug auf Geschwindigkeit und Stabilität bei Hochleistungsanwendungen gesetzt, wobei Kx in der Lage ist, extreme Datenmengen und riesige Mengen von Streaming-Daten zu bewältigen. Diese Merkmale werden nun in zunehmendem Maße in einer Reihe von Sektoren anerkannt, darunter die Erdbeobachtung, das industrielle Internet der Dinge und MarTech.

Brian Conlon, CEO von FD, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Kx ist hervorragend geeignet, um künstliche Intelligenz und Techniken des maschinellen Lernens für die Gewinnung praktisch umsetzbarer Erkenntnisse aus besonders großen Datenmengen anzuwenden. Diese Voraussetzungen lassen Kx als ideale Analytikplattform für diese anspruchsvollen Programme erscheinen. Wir sind äußerst erfreut über die Zusammenarbeit mit den weiteren NASA FDL Kerntechnologie-Partnern, um praxisrelevante Lösungen zu erstellen."

Über FD und Kx

FD ist ein globaler Technologieanbieter mit 20-jähriger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einer Reihe der weltweit größten Finanz-, Technologie- und Energie-Instituten und beschäftigt weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter. Die Kx Technology der Gesellschaft ist führend in den Bereichen Hochleistungs- und In-Memory-Computing, Streaming-Analytik und operationelle Analyse. Kx liefert die bestmögliche Leistung und Flexibilität für großvolumige, datenintensive Analysen und Anwendungen für unterschiedliche Branchen, darunter für Erdobservationsanalysen, für den Finanzsektor sowie für die Pharma- und die Fertigungsindustrie.

Weitere Informationen über FD finden Sie unter www.firstderivatives.com.

Weitere Informationen über Kx finden Sie unter www.kx.com. Für allgemeine Anfragen wenden Sie sich bitte an info@kx.com.

Über FDL

FDL ist ein angewandter Forschungsbeschleuniger für künstliche Intelligenz und eine öffentliche/private Partnerschaft zwischen dem NASA Ames Research Center und dem SETI Institute. Das Programm schließt Wissenslücken in der Weltraumforschung durch die Verbindung von Expertise im Bereich maschinellen Lernens mit Kenntnissen in Astronomie und Planetologie auf Doktorandenniveau. Interdisziplinäre Teams adressieren auf effiziente Weise definierte Probleme und das Format begünstigt schnelle Iterationen und eine Prototypenerstellung, um Ergebnisse mit bedeutenden Anwendungsmöglichkeiten für das Weltraumprogramm bereitzustellen. FDL bietet Partnerschaften mit Technologieführern im Bereich künstlicher Intelligenz aus dem Privat- und Wissenschaftssektor. Die Partner bringen moderne Hardware, Software und cloudbasierte Ressourcen ein und bieten Schulungen für die Forschungsteilnehmer. Mit Eintritt in das zweite Jahr ist FDL nun bestrebt, Forschungsergebnisse zur Unterstützung der NASA-Forschungsziele bereitzustellen, während gleichzeitig hochmoderne Partner-Kompetenzen im Bereich des tieferen Lernens und im Hinblick auf andere Lernkonzepte für maschinelles Lernen vorgestellt werden.

Über das SETI Institute

Das SETI Institute ist bestrebt, den Ursprung und die Natur des Lebens im Universum zu untersuchen, zu verstehen und zu erklären und das gewonnene Wissen anzuwenden, um gegenwärtige und künftige Generationen zu inspirieren und ihnen einen Leitfaden an die Hand zu geben", so Bill Diamond, President und CEO des SETI Institute. "Die Schulungen sind ein wichtiger Bestandteil dieser Bestrebungen. Unsere Programme wecken die Begeisterung für Untersuchungen, die Freude des Entdeckens und das Wissen über die Wunder des Universums bei Kindern, Ausbildern und Erwachsenen.

