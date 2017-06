Mannheimer Morgen zur Misere im Wohnungsbau Überschrift: Aufholjagd notwendig Wer heute eine Jobzusage bekommt, wird sich freuen, und dann gründlich die Lage am Wohnungsmarkt prüfen. Von Stuttgart nach Hamburg, von Frankfurt nach München - nicht ohne Mietvertrag. Das sind nur einige Beispiele, Wohnraum zum ist dort Mangelware. Vermieter und Makler machen sich das Dilemma zunutze, treiben die Mieten hoch und können sich in der Masse der Suchenden längst den unkompliziertesten Lieblingsmieter aussuchen. Wer wenig Geld hat, Kinder, Haustiere, ein lautes Hobby, der hat noch schlechtere Chancen als je zuvor. Die Politik hat jahrelang geschlafen und verpasst Weichen am Markt zu stellen. Anreize für Unternehmen fehlten, statt dessen wurde der Bau neuer Wohnungen mit Auflagen erschwert. Sicher, Brandschutz und Klimavorgaben muss es geben, gerade bei der Gebäudesanierung. "Wohnen ist ein Menschenrecht', sagt SPD-Chef Martin Schulz. Das klingt gut. Wird er Kanzler - oder regieren die Sozialdemokraten in der nächsten Legislaturperiode mit - dann will er mehr Geld bereit stellen. Sogar die Verfassung würde er ändern, damit bezahlbarer Wohnraum gewährleistet ist. Will Schulz Ernst machen, werden mehrere Milliarden fällig und Gesetzesänderungen, die auch der Wirtschaft nicht immer gefallen. Die Menschen werden den SPD-Chef beim Wort nehmen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

