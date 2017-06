Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum übernimmt Nor-Cal Products für 68 Mio. USD

Pfeiffer Vacuum übernimmt Nor-Cal Products für 68 Mio. USD

- Transaktion schafft führenden Anbieter von Vakuumkomponenten in den USA - Zusammenschluss eröffnet zusätzliche Wachstumschancen in Asien

- Weitere Geschäftsausweitung über alle Marktsegmente durch breiteren Vertrieb

- Kunden profitieren von breiterem Produktportfolio, neuen Technologielösungen und umfassenderem Vertriebsnetzwerk

- Zügige Integration in die bestehenden Strukturen von Pfeiffer Vacuum

Asslar, 22. Juni 2017. Der Vorstand der Pfeiffer Vacuum Technology AG ("Pfeiffer Vacuum") gibt heute die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Nor-Cal Products Inc. ("Nor-Cal") mit Wirkung vom 22. Juni 2017 bekannt. Nor-Cal produziert mit rund 300 Mitarbeitern in den USA und Vietnam hochwertige Vakuumkomponenten, Kammern und Ventile für internationale Großkunden aus den Bereichen Halbleiter, Beschichtung und Display sowie für führende Universitäten und Forschungseinrichtungen. Auch Nor-Cal profitiert vom sehr positiven Branchenausblick und erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 60 Mio. USD und eine EBIT-Marge auf Konzernniveau. Der vereinbarte Kaufpreis ohne Barmittel und Schulden beträgt 68 Mio. USD. Die Finanzierung der Transaktion erfolgte überwiegend mittels eines Bankdarlehens.

"Das ist eine weitere wegweisende Transaktion für Pfeiffer Vacuum. Mit Nor-Cal werden wir unsere Position im sehr attraktiven Markt für Vakuumkomponenten erheblich stärken. Der Zusammenschluss macht uns zu einem führenden Anbieter im wichtigen Wachstumsmarkt USA. Unsere gemeinsamen amerikanischen Kunden werden zukünftig von einem breiteren Produktportfolio, neuen Technologielösungen

und einem umfassenderen Vertriebsnetzwerk profitieren. Gleichzeitig wird der Vertrieb der Nor-Cal Produkte über das deutlich stärkere Vertriebsnetz von Pfeiffer Vacuum in Asien erhebliche Umsatzzuwächse ermöglichen. Schließlich werden wir die hochwertigen Komponenten von Nor-Cal nicht nur wie bisher Halbleiterkunden anbieten können, sondern auch in den Marktsegmenten Analytik und Industrie integrieren und so zusätzliche Skaleneffekte, Margenerhöhungen, aber auch nachhaltiges Wachstum erzeugen", sagt Manfred Bender, Vorstandsvorsitzender der Pfeiffer Vacuum Technology AG. "Darüber hinaus wird der Fertigungsstandort in Vietnam mit seiner Nähe zu den asiatischen Kunden und den vorteilhaften Kostenstrukturen weitere Impulse bei der Verbesserung der Profitabilität beisteuern."

Nor-Cal wurde im Jahr 1962 in Yreka, Kalifornien, USA, gegründet und hat Produktionsstandorte am Unternehmenssitz in Yreka und in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, die die weltweite Präsenz von Pfeiffer Vacuum weiter verbessern werden. Das Unternehmen profitiert aktuell von der konsequenten Fokussierung auf Kunden in der Halbleiterindustrie und dem überproportionalen Wachstum dieses Bereichs. Als einen weiteren zukünftigen Tätigkeitsbereich hat Nor-Cal den sehr interessanten Wachstumsmarkt für Medizintechnik in Nordamerika identifiziert.

Pfeiffer Vacuum wird die hohe Bekanntheit von Nor-Cal und die fortschrittlichen On- und Offline-Vertriebskanäle des Unternehmens dazu nutzen, neue Kunden zu gewinnen und damit die Marktanteile in Nordamerika weiter auszubauen. Um den vielversprechenden Zusammenschluss erfolgreich umzusetzen, soll das Unternehmen unmittelbar organisatorisch mit dem existierenden Nor-Cal-Managementteam in die bestehenden Strukturen von Pfeiffer Vacuum integriert werden.

"Nach den Akquisitionen von Dreebit und ATC haben wir mit dem Erwerb von Nor-Cal einen besonders attraktiven Meilenstein erreicht. Wir können nicht nur beide Wachstumsmärkte USA und Asien deutlich besser bedienen, sondern haben auch alle Marktsegmente weiter gestärkt. Die Transaktion zahlt vollumfänglich auf unsere erklärte Strategie ein, das erhebliche Potenzial des Vakuummarktes auch durch Akquisitionen zu realisieren. Und für unsere Aktionäre hat sich die jetzt schon hervorragende Langfristperspektive weiter verbessert", erklärt Manfred Bender.

