Sprint-CEO Marcelo Claure sieht nach möglichen einer Fusion zwischen seinem Unternehmen und T-Mobile US einen härteren Wettbewerb für die Platzhirsche A&T und Verizon. "Es ist ein Spiel der Größenverhältnisse. Sollte die Regierung einem Zusammenschluss beider Telekommunikationsunternehmen zustimmen, wären wir noch immer die Nummer drei", sagte der Manager dem Fernsehsender CNBC nach einem Telekomgipfel im Weißen Haus. Claure sieht Synergien von 30 bis 40 Milliarden US-Dollar an Nettokapitalwert. Die US-Tochter der Deutschen Telekom und Sprint wollten 2014 schon einmal fusionieren, wurden aber von den Regulierungsbehörden zurückgepfiffen. Die Fusionsgespräche sind aber kürzlich wieder aufgenommen worden, allerdings trennt beide Seiten weiterhin sehr viel, wie gut informierte Kreise durchblicken ließen. An der Wall Street verlieren Sprint 1,3 Prozent auf 8,10 Dollar, T-Mobile US steigen dagegen um 0,2 Prozent auf 63,72 Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2017 14:21 ET (18:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.