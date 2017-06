Durch die Wirtschaftskrise sind die Reserven an Devisen in Venezuela erheblich zurückgegangen. Um dieser Entwicklung entgegenwirken zu können, plant das Land nun den Verkauf von Wertpapieren an eine japanische Bank.

Venezuela will offenbar mit dem Verkauf festverzinslicher Wertpapiere an die japanische Bank Nomura ihre durch die Wirtschaftskrise zusammengeschmolzenen Devisenreserven stärken. Im Gespräch sei ein Verkaufsvolumen von rund 710 Millionen ...

