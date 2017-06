Kepler Cheuvreux senkt Eon auf 'Reduce' - Ziel 8 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Eon von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber auf 8 Euro belassen. Die niedrigen Renditen am Anleihemarkt seien eher schlecht für die Bilanzwerte des Versorgers, schrieb Analyst Ingo Becker in einer Studie vom Dienstag. Sein Kursziel habe bislang auf der Annahme sinkender Rückstellungen bei etwas höheren Renditen basiert. Dieser Werttreiber könnte nun ausfallen. Bereits vor zwei Tagen hatte Becker die RWE-Aktien aus den gleichen Gründen abgestuft.

UBS streicht Deutsche Telekom von 'Most Favoured List' - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Telekom von der "Most Favoured List" gestrichen, die Einstufung aber auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,20 Euro belassen. Die Analysten begründeten die Herausnahme in einer Studie vom Donnerstag mit der zuletzt starken Entwicklung der T-Aktie.

UBS hebt Osram auf 'Most Favoured List' - 'Buy'

ZÜRICH - Die UBS hat die Osram-Aktie in die "Most Favoured List" aufgenommen und die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Analysten der Schweizer Großbank sehen für das Papier des Lichttechnikkonzerns derzeit ein Aufwärtspotenzial von 18 Prozent, wie aus einer Studie vom Donnerstag hervorgeht.

UBS hebt Volkswagen-Vorzüge auf 'Most Favoured List' - 'Buy'

ZÜRICH - Die UBS hat die Vorzugsaktien von Volkswagen in die "Most Favoured List" aufgenommen und die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Analysten der Schweizer Großbank sehen für die Aktie des Autokonzerns derzeit ein Aufwärtspotenzial von 36 Prozent, wie aus einer Studie vom Donnerstag hervorgeht.

UBS streicht Rheinmetall von 'Most Favoured List' - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall von der "Most Favoured List" gestrichen, die Einstufung aber auf "Buy" mit einem Kursziel von 92,30 Euro belassen. Die Analysten begründeten die Herausnahme in einer Studie vom Donnerstag mit der zuletzt starken Kursentwicklung.

S&P Global hebt Ziel für Diageo auf 2600 Pence - 'Buy'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Diageo anlässlich der Übernahme der Tequilla-Marke Casamigos von 2550 auf 2600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Caren Ngo Siew Teng hob ihre Umsatzschätzungen für den Spirituosenkonzern an. Der Deal sei positiv, da er die Position der Briten im wachstumsstarken Tequilla-Markt - vor allem in den USA - stärke, schrieb sie in einer Studie vom Donnerstag.

JPMorgan hebt Ziel für Sanofi auf 95 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sanofi nach einer Umfrage unter US-Dermatologen von 87 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Umfrage habe er seine Umsatzprognose für das Dermatitis-Mittel Dupixent im Jahr 2020 um 130 Prozent erhöht, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie vom Donnerstag.

DZ Bank hebt Klöckner & Co auf 'Kaufen' - Fairer Wert 11 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Klöckner & Co nach dem jüngsten Kursrückgang von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 10,60 auf 11,00 Euro angehoben. Analyst Dirk Schlamp passte seine Erwartungen an die Stahlpreisentwicklung ab dem Schlussquartal 2017 leicht an und erhöhte seine Schätzungen etwas. Aufgrund der starken US-Präsenz des Stahlhändlers könnte insbesondere die Klöckner-Aktie von einer möglichen weiteren Abschottung des US-Stahlmarktes profitieren, schrieb er in einer Studie vom Donnerstag./ajx

Goldman hebt Ziel für HSBC auf 755 Pence - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 740 auf 755 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine erhöhten Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2020 reflektierten vor allem die freundlichen Markttrends im Privatkunden- und Vermögensmanagement-Geschäft in Asien, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer Studie vom Donnerstag.

Kepler Cheuvreux senkt Stada auf 'Reduce' und Ziel auf 62,50 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Stada anlässlich des Fristendes für das Kaufgebot der Finanzinvestoren Bain und Cinven von "Buy" auf "Reduce" abgestuft. Analyst Oliver Reinberg senkte zudem das Kursziel von 66,00 auf 62,50 Euro. Ein Erfolg der geplanten Transaktion sei nicht garantiert, denn die Andienungsquote habe am Tag vor Fristablauf erst bei rund 41 Prozent gelegen, schrieb er in einer Studie vom Donnerstag. Anleger sollten die Papiere vor Fristende am Markt verkaufen, denn bei einem Scheitern des Deals drohe ein Rückschlag bis auf 55 Euro.

