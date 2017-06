Die DFB-Elf und das Team aus Chile haben sich beim Confed Cup am Donnerstagabend mit 1:1 unentschieden getrennt. Die Chilenen griffen sehr früh an und schon in der 6. Minute brachte Alexis Sánchez die Südamerikaner in Führung.

Auch nach dem Treffer blieb Chile dran, das Offensivspiel der Deutschen kam unterdessen nur schwer in Gang. Erst in der 41. Minute gelang Lars Stindl der Ausgleich. Der zweite Durchgang begann etwas verhaltener, doch schließlich übernahmen die Chilenen wieder die Kontrolle, konnten ihre Chancen jedoch nicht nutzen.