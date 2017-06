In den Niederlanden basierter Einzelhändler wählt Anbieter innovativer digitaler Einzelhandelslösungen zur Förderung anhaltenden Wachstums

Bamboo Rose hat das in den Niederlanden basierte Unternehmen Action als Kunden für seine Bamboo Rose Product-Lifecycle-Management(PLM)- und Beschaffungsplattform unter Vertrag genommen. Action ist ein schnell wachsender, internationaler Non-Food-Discounter mit annähernd 35.000 Mitarbeitern und über 900 Geschäften in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Österreich. Action bietet ein abwechslungsreiches Sortiment an mehr als 6.000 Produkten aus 13 Kategorien zu äußerst günstigen Preisen an.

"Wir waren von der Erfahrung des Bamboo Rose-Teams im Einzelhandelsbereich sowie seinem wirklich neuartigen Ansatz gegenüber PLM and Beschaffung beeindruckt, der den Schwerpunkt auf Geschwindigkeit und Digitalisierung legt und auf der Bereitstellung in der Cloud basiert", sagte Simon Hathway, Leiter der Abteilung für Einkauf und Verkaufsförderung bei Action. "Die Bamboo Rose-Plattform wird die Grundlage für unser anhaltendes Wachstum auf dem internationalen Markt bilden und uns dabei unterstützen, einzigartige Produkte zu den niedrigsten Preisen einzukaufen."

Das Unternehmen entschied sich für Bamboo Rose, weil seine PLM- und Beschaffungsplattform die Markteinführungszeit beschleunigt, den manuellen Arbeitsaufwand und die Betriebskosten reduziert sowie die Datenintegrität und Transparenz bereitstellt, die für die weltweiten Beschaffungstätigkeiten von Action unerlässlich sind.

"Wir konzentrieren uns in erster Linie darauf, Einzelhändlern zu einer kürzeren Produktentwicklungsdauer zu verhelfen, und die digitale Beschaffung stellt eine wichtige Komponente in diesem Prozess dar", erläuterte Jonathan Baron, President, Bamboo Rose. "Durch Digitalisierung können Einzelhändler zusätzlichen Kosten und Zeit in der Beschaffungsphase vermeiden und gleichzeitig wichtiges Feedback aus der Lieferkette sammeln all dies, ohne die Produktqualität zu beeinträchtigen."

Action ist der neueste Kunde, der das beachtliche, auf den Discount- und Lebensmittelhandel ausgerichtete Portfolio von Bamboo Rose in Anspruch nimmt. Zu den weiteren Kunden gehören Marken wie Auchan, Woolworths, Shoprite und Family Dollar.

Weiteres über Bamboo Rose finden Sie unter bamboorose.com.

Über Bamboo Rose

Bamboo Rose ist eine führende Plattform, die der Einzelhandelsbranche ermöglicht, durch schnelle Entdeckung, Entwicklung und Bereitstellung von Produkten mit der Nachfrage von Verbrauchern Schritt zu halten. Unser Unternehmen setzt sich aus Einzelhandelsspezialisten zusammen, die jahrzehntelange Erfahrung dank ihrer Tätigkeit bei einigen der größten internationalen Einzelhändler mitbringen. Unsere auf Zusammenarbeit ausgelegte B2B-Plattform kombiniert modernes Product Lifecycle Management (PLM), Beschaffung, Global Trade Management (GTM) und P2P. Wir helfen Einzelhändlern und Lieferanten, ihren Produkterstellungs- und Bereitstellungsprozess zu vereinfachen und großartige Produkte schneller, effizienter und mit höheren Gewinnmargen auf den Markt zu bringen. Bamboo Rose bedient über 85 namhafte Einzelhändler sowie 400 Marken (darunter American Eagle, Family Dollar, Lowe's und weitere) und verbindet 35.000 Lieferanten und 150.000 Anwender-Mitglieder. Weitere Informationen finden Sie unter bamboorose.com, oder folgen Sie uns auf Twitter unter @GoBambooRose.

