Bielefeld (ots) - Die Meister der Regionalligen steigen nicht direkt in die 3. Liga auf, sondern müssen noch eine Relegation bestreiten. Drei Teams schauen danach trotz toller Saison in die Röhre. Daran ist laut Deutschem Fußball-Bund nicht zu rütteln, es bleibt bei der völlig unfairen Regelung. Da überrascht es jetzt schon, dass die festen DFB-Strukturen aufgeweicht werden und die chinesische U20-Nationalmannschaft eine Saison - außer Wertung - in der Regionalliga Südwest mitspielen darf.



Viele dachten gestern zunächst an einen Aprilscherz. Leider ist es keiner. Ein Team, das mit der Liga nichts zu tun hat, wird in den regulären Spielbetrieb eingebunden, der dann nicht mehr regulär ist. Jede der 19 Mannschaften hat nun zusätzlich zwei (Pflicht-)Freundschaftsspiele.



Und warum das alles? Natürlich geht es nicht um einen Freundschaftsdienst für die netten Chinesen, sondern um Geld. Der asiatische Markt ist riesig, die Auslandsvermarktung soll dem deutschen Fußball noch viel mehr Geld bringen. Jetzt wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis der Bundesligaauftakt und/oder das DFB-Pokalfinale in Asien stattfinden. Tolle Aussichten.



OTS: Westfalen-Blatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66306 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66306.rss2



Pressekontakt: Westfalen-Blatt Chef vom Dienst Nachrichten Andreas Kolesch Telefon: 0521 - 585261