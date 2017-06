Aavid Genie wird ändern, wie Ingenieure Elektronik kühlen

Aavid, Boyd Corporations Thermalproduktabteilung, kündigte die Einführung von Aavid Genie ein, eine neue Web-Anwendung, mit der Ingenieure, einschließlich solcher mit begrenzter Thermalmanagement-Erfahrung, effektive, herstellbare Kühlkörper in Minuten entwerfen können. Das Online-Design-Tool ist ein virtueller Thermoingenieur, der es Nutzern ermöglicht, Kühllösungen innerhalb bestimmter Anforderungen zu erstellen, thermische Simulationen durchzuführen und die Leistung der Kühlkörper in den Geräten zu modellieren.

Das Thermomanagement gehört zu den kritischsten und komplexesten Produktdesign-Elementen, wobei die Leistungsanforderungen täglich ansteigen und die meisten Designteams nicht genügend engagierte Thermoingenieure haben. Dies zwingt die Ingenieure, thermisches Design auszulagern oder teure thermische Modellierungssoftware zu lizenzieren, was die Designpläne bedroht, Verzögerungen verursacht und die Entwicklungskosten erhöht. Aavid Genie ist eine einfach zu bedienende Online-Thermo-Modellierungsanwendung, die pro Simulation bezahlt wird und so oft wie nötig verwendet werden kann. Die Benutzer erhalten Berichte, Zeichnungen und Modelle auf Anfrage und können direkt von Aavid Produktions- oder Prototyp-Kostenvoranschläge anfordern, und zwar zu einem Bruchteil der aktuellen Zeit und Kosten. Aavid-Ingenieure sind auch auf Anfrage für weitere Designbewertungen verfügbar und können Verbesserungen empfehlen. Aavid Genie macht thermische Simulation leicht zugänglich für Studenten, Start-ups und große Konzerne ohne große Budgets für thermisches Design.

"Aavid Genie ist das effektivste, thermische Design-Tool in Echtzeit für die Ingenieur-Gemeinschaft. Nach jahrelanger Entwicklung sind wir sind stolz darauf, ein Produktdesign-Toolset vorzustellen, das eine hochkomplexe Engineering-Herausforderung vereinfacht und dabei Designgeschwindigkeiten beschleunigt und Kosten kontrolliert. Wir wollen die Fähigkeiten der Ingenieure wesentlich verbessern, um mit diesem revolutionären Design-Tool thermisch effizientere Lösungen für ihre jeweiligen Produkte zu entwerfen", sagte Damian Wellesley-Winter, Sr. VP Sales Marketing bei Boyd.

Über die Boyd Corporation

Die Boyd Corporation ist ein globaler Anbieter von thermischen Management- und umgebungsfesten Dichtungslösungen, die kritisch für Produkte sind, die die Welt am Laufen halten. Seit fast 100 Jahren steht die Marke Boyd für Stabilität, Anpassungsfähigkeit, technische Innovationskraft und kann auf ein Team verweisen, das mit über den größten Erfahrungsschatz in der Branche verfügt. Boyd Corporation: Ein Unternehmen, viele Lösungen. Erfahren Sie mehr unter www.boydcorp.com

Über Aavid

Aavid bietet eine breite Palette an technologisch modernen Thermalmanagement-Lösungen für ein großes Spektrum an Märkten auf der ganzen Welt an. Erfahren Sie mehr unter www.aavid.com

