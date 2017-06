Das neue Angebot ist die nächste Phase der laufenden Content-Erweiterung mit mehr Optionen für gemischtes Lernen

Learning Tree International (OTCQX: LTRE) hat 46 Schulungskurse innerhalb der Microsoft Official Courseware (MOC) eingestellt, die jetzt abrufbereit sind. Mit ihrer Mischung aus Video, Text, praktischen Übungen und Wissensprüfungen bieten die On-Demand-Kurse dieselben hochwertigen Inhalte wie eine Live-Veranstaltung, wobei die Teilnehmer jedoch das Lerntempo und den Lernzeitpunkt selbst bestimmen. Um die umfassende Schulungslösung für gemischtes Lernen zu optimieren, beinhalten diese On-Demand-MOC-Kurse außerdem eine Anleitung durch einen Learning Tree-Dozenten, damit die Teilnehmer das Potenzial ihres selbstbestimmten Lernprozesses bestmöglich ausschöpfen.

"Wir freuen uns, unseren Kunden diese On-Demand-Kurse anbieten zu können", kommentierte Richard A. Spires, CEO bei Learning Tree. "Diese Form der Bereitstellung eignet sich für Lernende mit schwierigen Zeitplänen oder beschränkten Budgets, insbesondere in Kombination mit anderem gemischten Schulungen, die ihre praktische Anwendung sicherstellen."

On-Demand-Schulungsoptionen sind zwar beliebter denn je, doch brechen in ausschließlich asynchronen Lernprogrammen 70 der Erwachsenen diese Kurse ab.1 Die Methode von Learning Tree löst dieses Problem, indem es interaktive und traditionelle Lehrmethoden in die On-Demand-Module integriert. Übungen, bei denen die erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten in der praktischen Anwendung simuliert werden, erhöhen deutlich die Verbleibrate.

"Lernen muss bequem, aber vor allem effektiv sein", erläuterte Magnus Nylund, COO bei Learning Tree. "Deshalb verfolgt das asynchrone Schulungsmodell von Learning Tree einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem Lernende und Unternehmen mittels praktischer Übungen und Anleitung durch Dozenten gleichermaßen von ihren Investitionen in die Kurse profitieren."

Als Einführung in dieses Kursformat bietet Learning Tree drei kostenlose On-Demand-Probekurse an, damit Kunden das Prinzip kennenlernen können, bevor sie einen kompletten On-Demand-Kurs buchen.

Bei uns finden Sie Microsoft On-Demand-Schulungen zu folgenden Themen:

Windows On-Demand-Schulung

Azure Cloud On-Demand-Schulung

.NET/Visual Studio On-Demand-Schulung

Microsoft Office On-Demand-Schulung

SQL Server On-Demand-Schulung

SharePoint On-Demand-Schulung

Microsoft Training Vouchers (SATV) gelten für die neuen Microsoft On-Demand-Kurse.

Diese Methode unterstreicht die Partnerschaftsstrategie und das Engagement von Learning Tree, IT-Unternehmen weltweit Full-Service-Lösungen für gemischtes Lernen zu bieten. Die strategischen Partnerschaften umfassten zusätzliche Courseware von Microsoft und Cisco sowie Zertifizierungsprogramme, beispielsweise von ICAgile, CompTIA, ISACA, (ISC)2 und anderen. Mehrere neue Zertifizierungsprogramme des Europarats sind jetzt ebenfalls abrufbar. Weitere On-Demand-Optionen sind für die nächsten Monaten geplant.

Über Learning Tree International

Das 1974 gegründete Unternehmen Learning Tree ist ein führender Anbieter von IT-Schulungen für Unternehmen und Regierungsorganisationen weltweit. Learning Tree bietet Workforce-Optimierungslösungen - ein moderner Ansatz zur Bereitstellung von Schulungs- und Entwicklungsdiensten, der die Aneignung von Fähigkeiten verbessert und die Umsetzung von technischen und betriebswirtschaftlichen Prozessen beschleunigt, die zur Verbesserung der IT-Servicebereitstellung erforderlich sind. Hierzu gehören: Bedarfserhebungen, Qualifikationslücken-Analysen, gemischte Lernlösungen und Beschleunigungs-Workshops.

Mehr als 2,5 Millionen Fachkräfte konnten ihre Fähigkeiten durch die umfangreiche Kursbibliothek von Learning Tree verbessern. Dazu zählen: Web-Entwicklung, Cybersicherheit, Programm- und Projektmanagement, Agile, Betriebssysteme, Vernetzung, Cloud-Computing, Führungskompetenzen und mehr

Verbinden Sie sich mit uns auf Facebook,LinkedIn,Twitter, Google+ oder YouTube

