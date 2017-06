"Vielleicht werden wir es eines Tages erlauben, aber bestimmt nicht in den kommenden Jahren", wurde der Russische Landwirtschaftsminister, Alexander Tkachev, in einem Artikel zitiert, der von der lokalen Presseagentur TASS veröffentlicht wurde. Nicht erfreut über die Nachrichten, die in den letzten Tagen bezüglich des Endes des Embargos für Tomaten türkischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...