Branchengrößen und Technologieunternehmen lassen sich von neuesten französischen Innovationen inspirieren

Die Consumer Technology Association (CTA) gab heute bekannt, dass die CES Unveiled Paris am Dienstag, dem 24. Oktober 2017 im fünften Jahr in Folge stattfinden wird. Sie bietet Interessenvertretern und innovativen Unternehmen eine Plattform für Networking und zur Präsentation ihrer jüngsten Durchbrüche. Etwa 63 Unternehmen präsentierten im Jahr 2016 ihre Produkte vor mehr als 700 Besuchern, darunter Top-Medien, Käufer und Technologie-Meinungsbildner aus Frankreich und seinen Nachbarländern. Dabei wurden Rekorde gebrochen und die letztjährige CES Unveiled Paris entwickelte sich zum größten Unveiled Event im Ausland bis zum heutigen Tag. Die CES Unveiled Paris bietet Technologieunternehmen die Gelegenheit, strategische Partnerschaften zu erweitern, um ihre Präsenz auszubauen und Beziehungen über das gesamte Technologiespektrum in Frankreich zu entwickeln.

"Es war aufregend und inspirierend, den raschen französischen Aufstieg zu einem führenden und einflussreichen Technologie-Drehkreuz in Europa und sogar weltweit zu erleben", so Gary Shapiro, President und CEO der CTA. "Frankreich hat sein Streben nach Innovationen durch die allgemeine Unterstützung des nationalen Technologiesektors, seine lückenlose Teilnahme an unseren Events namentlich die CES in Las Vegas und die CES Asia sowie seine jüngsten Wahlen von innovationsfreundlichen Politikern nachgewiesen. Ich bin hocherfreut, die jüngsten aus Frankreich stammenden Technologiefortschritte zu erleben, und die diesjährige CES Unveiled Paris verspricht erneut, ein großartiger Erfolg zu werden."

Die CES Unveiled Paris wird die Reihe der Unveiled Events 2017 der CTA eröffnen und in den Palais Brongniart, die ehemalige Zentrale der französischen Börse, mit einer Pressekonferenz zur Erörterung der Sondermeldungen der CES sowie der regionalen und globalen Markttrends mit Führungskräften der CTA zurückkehren. Eine Tischmesse und ein Networking-Empfang präsentieren Innovationen für eine Vielzahl von Produktkategorien im Anschluss an die Pressekonferenz. Die Technologieunternehmen erhalten die Gelegenheit, ihre spannendsten Produkte und bahnbrechenden Technologien einem Publikum von mehr als 600 Technologie-Meinungsbildnern zu präsentieren und diese Produkte zu bewerben.

Nach den Vereinigten Staaten war Frankreich die zweitgrößte Nation, die unter den Technologie-Startups auf der CES 2017 vertreten war. 187 französische Startups präsentierten ihre neuesten Technologieprodukte im Eureka Park™, der Flaggschiff-Destination für Startups im Rahmen der CES. Insgesamt sind 248 Unternehmen aus Frankreich in Las Vegas vertreten, um ihre bahnbrechenden Technologien auszustellen. Die CES Unveiled Events bieten eine Vorschau auf die hochmodernen Technologien, die auf der CES, der globalen Bühne für Technologie-Innovationen präsentiert werden. Im Besitz der CTA und von ihr organisiert, wird die CES 2018 vom 9.-12. Januar 2018 in Las Vegas, Nevada, stattfinden.

Die CES Unveiled Paris erweitert die jüngsten Ankündigungen der CES Unveiled Amsterdam sowie der US-amerikanischen Events in New York und Las Vegas. Weitere Informationen über Ausstellungsmöglichkeiten oder den Besuch des Events finden Sie unter CES.tech.

Hochauflösendes Material der Video-B-Rolle von der CES ist zum problemlosen Herunterladen verfügbar unter CESbroll.com

Über die CES:

CES Die CES ist das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Sie dient Innovatoren und bahnbrechenden Technologieunternehmen seit 50 Jahren als Erprobungsfeld die globale Bühne, auf der die Innovationen der nächsten Generation dem Markt vorgestellt werden. Als größte praxisnahe Veranstaltung ihrer Art stellt die CES alle Aspekte der Branche ins Rampenlicht. Da sie sich im Besitz der Consumer Technology Association (CTA)™ befindet und von dieser organisiert wird, führt sie Wirtschaftsführer und Vordenker aus aller Welt auf einem Forum zusammen. Hier finden Sie Video-Highlights der CES. Folgen Sie der CES online unter CES.tech und in den sozialen Medien.

Über die Consumer Technology Association:

Die Consumer Technology Association (CTA)™ ist der Branchenverband, der die Interessen der US-amerikanischen Verbraucherelektronikindustrie vertritt. Diese weist ein Marktvolumen von 292 Milliarden US-Dollar auf und bietet Arbeit für mehr als 15 Millionen Menschen in den USA. Mehr als 2.200 Unternehmen 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Start-ups, andere gehören zu den namhaftesten Marken der Welt profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA. Zu den Vorteilen zählen Interessenvertretung, Marktforschung, technische Schulung, Förderung der Branche, Entwicklung von Normen sowie Aufbau geschäftlicher und strategischer Beziehungen. Die CTA besitzt und produziert zudem die CES - das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Die Erträge der CES fließen in die Branchenleistungen der CTA zurück.

