RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Pflegereform:

"Die schwarz-rote Koalition hat sich nun der Pflegeausbildung angenommen. Zwar wird sich erst in einigen Jahren zeigen, ob die Reform, die von 2020 an gilt, in der Praxis etwas bringt. Aber immerhin wird dem Thema Pflege inzwischen mehr der Stellenwert eingeräumt, den es seit vielen Jahren verdient hätte. Es ist in Berlin angekommen, dass sich der Pflegenotstand und die unbefriedigenden Arbeitsverhältnisse in der Pflege nicht einfach aussitzen lassen. Davor noch länger die Augen zu verschließen, wäre auch schlicht töricht. Dass die Reform vorsieht, die Pflegeausbildung zu generalisieren, ist ein Versuch, mehr Menschen für die Altenpflege zu begeistern. Ob das funktioniert, wird sich zeigen - manche Berufsvertreter befürchten genau das Gegenteil. Aber davon abgesehen ist es durchaus sinnvoll, Ausbildungsinhalte zusammenzulegen, wenn immer mehr Demenzkranke in Kliniken und chronisch Kranke in Altenheimen zu betreuen sind."/DP/jha

AXC0016 2017-06-23/05:35