MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Helmut Kohl:

"Auch im Tod ist Helmut Kohl immer noch der, der er schon zu Lebzeiten gewesen ist: ein großer Polarisierer. Wenn Kohl tatsächlich gewünscht hat, dass man eine Rede des amtierenden Bundespräsidenten aus altem Ärger möglichst verhindert, ist es beschämend. So tritt in diesen Tagen leider vieles von dem, für das man Kohl wirklich politisch dankbar sein muss, in den Hintergrund. Was sich stattdessen aufdrängt, ist einmal mehr das Bild eines verbitterten Mannes, der offenbar auch nicht einmal über den Tod hinaus zu Versöhnung im Stande gewesen ist."/DP/jha

AXC0018 2017-06-23/05:35