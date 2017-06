FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Macrons Plänen für Euroraum:

"Macron wirbt dafür, einen Finanzminister und einen Haushalt für den Euroraum zu schaffen - und in Berlin sagt man nicht kategorisch nein. Nach der langen Sprachlosigkeit, die unter Hollande bei den Wirtschaftsthemen zwischen Deutschland und Frankreich herrschte, ist das schon ein Fortschritt. Noch nicht ganz klar ist ., in welche Richtung sich dieses Vorhaben bewegen wird. . Es ist auch noch nicht recht zu erkennen, ob ein solcher Integrationsschritt viel an einigen grundlegenden Problemen des Euroraums ändern würde. . Die Kanzlerin sagt, dass die Zusammenarbeit der verbleibenden Mitgliedstaaten wichtiger sei als die Austrittsgespräche mit Großbritannien. . Trotzdem wirft eine Vertiefung des Euroraums Fragen auf .. Aber eines sollte nach den langen Krisenjahren klar sein: Weitermachen wie bisher kann die EU nicht."/DP/jha

