BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der EU-Gipfel in Brüssel setzt am Freitag (ab 09.30 Uhr) seine Beratungen fort. Im Mittelpunkt des zweiten und letzten Gipfeltages stehen Wirtschafts- und handelspolitische Fragen. Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), gibt einen Bericht zur allgemeinen Wirtschaftslage. Auch die Migrationspolitik wird erneut zur Sprache kommen. Am ersten Gipfeltag hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 27 anderen Staats- und Regierungschefs den Ausbau der militärischen Zusammenarbeit und einen Verteidigungsfonds für gemeinsame Rüstungsprojekte beschlossen./tl/DP/jha

AXC0026 2017-06-23/05:49