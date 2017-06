FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 23. Juni:

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:30 NL: BIP Q1/17 (endgültig) 08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 05/17 08:45 F: BIP Q1/17 (endgültig) 09:00 CH: KOF Konjunkturprognose Sommer 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/17 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 I: Industrieaufträge 04/17 10:30 A: Strabag Hauptversammlung, Wien 11:00 D: Frosta AG Hauptversammlung 13:00 CDN: Blackberry Q1-Zahlen 15:00 B: Geschäftsklima 06/17 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Service 06/17 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 05/17 17:15 USA: Rede von Fed's Bullard in Nashville 18:40 USA: Rede von Fed's Mester in Cleveland 20:15 USA: Rede von Fed's Powell in Chicago TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Zumtobel Jahreszahlen CH: Schmolz+Bickenbach Capital Markets & Media Day GB: Go-Ahead Group Pre-close Trading Update EU: Moody's Ratingergebnis Österreich, Frankreich, Deutschland, Griechenland, USA EU: Fitch Ratingergebnis Belgien SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Kongress "Transformation der Automobilindustrie durch E-Mobilität und Digitalisierung". Wissenschaftler, Unternehmensvertreter der Automobilindustrie und der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) diskutieren, wer von den neuen Möglichkeiten in der Automobilindustrie profitiert und welche Aufgaben für die Unternehmen damit verbunden sind. 10:00 D: Pressefrühstück zum US-Immobilienmarkt, Frankfurt CBRE Experten aus den USA und Deutschland diskutieren die neusten Entwicklungen in den USA. Teilnehmer: Spencer Levy (Americas Head of Research bei CBRE in den USA), Peter Schreppel (Head of International Investment bei CBRE in Deutschland), Jan Linsin (Head of Research bei CBRE in Deutschland) 11:55 D: Bundestag debattiert über Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zu sogenannten Cum-Ex-Geschäften. 12:30 EU: Abschluss-Pk Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, Brüssel D: Abschluss der Internet-Konferenz NOAH Berlin u.a. mit Springer-Chef Mathias Döpfner, Zalando-Chef Robert Gentz, Berlin F: Fortsetzung 52. Pariser Luftfahrtmesse (bis 25.06.)

