FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 29. Juni:

FREITAG, DEN 23. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:30 NL: BIP Q1/17 (endgültig) 08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 05/17 08:45 F: BIP Q1/17 (endgültig) 09:00 CH: KOF Konjunkturprognose Sommer 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und

Dienste 06/17 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/17 (1. Veröffentlichung)

10:00 I: Industrieaufträge 04/17 10:30 A: Strabag Hauptversammlung, Wien 11:00 D: Frosta AG Hauptversammlung 13:00 CDN: Blackberry Q1-Zahlen 15:00 B: Geschäftsklima 06/17

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Service 06/17 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 05/17 17:15 USA: Rede von Fed's Bullard in Nashville 18:40 USA: Rede von Fed's Mester in Cleveland 20:15 USA: Rede von Fed's Powell in Chicago

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Zumtobel Jahreszahlen CH: Schmolz+Bickenbach Capital Markets & Media Day GB: Go-Ahead Group Pre-close Trading Update

EU: Moody's Ratingergebnis Österreich, Frankreich, Deutschland,

Griechenland, USA EU: Fitch Ratingergebnis Belgien

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Kongress "Transformation der Automobilindustrie durch E-Mobilität und Digitalisierung". Wissenschaftler, Unternehmensvertreter der Automobilindustrie und der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) diskutieren, wer von den neuen Möglichkeiten in der Automobilindustrie profitiert und welche Aufgaben für die Unternehmen damit verbunden sind. 10:00 D: Pressefrühstück zum US-Immobilienmarkt, Frankfurt CBRE Experten aus den USA und Deutschland diskutieren die neusten Entwicklungen in den USA. Teilnehmer: Spencer Levy (Americas Head of Research bei CBRE in den USA), Peter Schreppel (Head of International Investment bei CBRE in Deutschland), Jan Linsin (Head of Research bei CBRE in Deutschland) 11:55 D: Bundestag debattiert über Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zu sogenannten Cum-Ex-Geschäften. 12:30 EU: Abschluss-Pk Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, Brüssel D: Abschluss der Internet-Konferenz NOAH Berlin u.a. mit Springer-Chef Mathias Döpfner, Zalando-Chef Robert Gentz, Berlin F: Fortsetzung 52. Pariser Luftfahrtmesse (bis 25.06.)

SAMSTAG, DEN 24. JUNI 2017

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) Jahresbericht

MONTAG, DEN 26. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 15./16.6. 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 06/17 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 05/17 (vorläufig)

14:30 USA: CFNA-Index 05/17 14:30 CH: Syngenta Hauptversammlung, Basel 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 05/17

SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder, Essen 10:00 D: Tui-Reisekonzern stellt Trends und Neuheiten fürs Winterprogramm vor Tui-Deutschland-Chef Sebastian Ebel präsentiert gemeinsam mit Touristik-Geschäftsführer Marek Andryszak die Neuheiten des touristischen Reisewinters vor. 10:30 D: Pk Allianz: "Die Stimmungslage in Deutschland und Frankreich vor den nationalen Wahlen 2017" mit Michael Heise, Chefvolkswirt Allianz und Ludovic Subran, stellvertretender Chefvolkswirt der Allianz SE und Chefvolkswirt Euler Hermes in Paris 14:00 D: Konferenz Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Verband der Automobilindustrie (VDA) und ESMT Berlin zu "Freihandel versus Protektionismus: Welche Regeln braucht die Globalisierung", u.a. mit ESMT-Präsident Jörg Rocholl, BDI-Präsident Dietr Kempf, DGB-Chef Reiner Hoffmann und Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) 18:30 D: Notenbanktagung der Europäischen Zentralbank (EZB) (bis 28.06.) EU: Treffen der EU-Energieminister, Luxemburg EU: Treffen des EU-Ministerrates für Verkehr, Telekommunikation und Energie, Luxemburg USA: US-Präsident Donald Trump empfängt Indiens Ministerpräsidenten Narenga Modi im Weißen Haus

DIENSTAG, DEN 27. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 09:00 D: Vapiano Erstnotiz Prime Standard

09:30 USA: Rede von Fed's Williams in Sydney

10:00 I: Verbrauchervertrauen 06/17 10:00 D: Zoologischer Garten Hauptversammlung, Berlin 10:00 A: S&T Hauptversammlung, Hagenberg 11:00 D: VDMA Bayern Jahres-Pk, München 11:30 D: Anleihen Laufzeit: 2019 Volumen: 4 Mrd EUR 12:30 CH: Syngenta Pk mit u.a. neuem Chairman Ren Jianxin, Basel

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/17 17:00 USA: Rede von Fed's Harker in London 23:30 USA: Rede von Kashkari in Houghton, Michigan

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: ADAC Hauptversammlung, München

SONSTIGE TERMINE 09:00 EU: EZB Forum on Central Banking (bis 28.6.), Portugal Eröffnungsrede von EZB-Präsident Mario Draghi 09:00 D: Pressefrühstück La Financière de l'Echiquier, Frankfurt Thema: Märkte mit Rückenwind: Wie viel Potenzial steckt noch in europäischen Small- und Mid-Caps? 14:00 D: Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Finanzminister Wolfgang Schäuble, Kanzleramtschef Peter Altmaier, Verkehrsminister Alexander Dobrindt, EU-Kommissar Günther Oettinger, Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter, RWE-Chef Rolf Martin Schmitz, Lufthansa-Chef Carsten Spohr, FDP-Chef Christian Lindner, Berlin D: US-Handelsminister Wilbur Ross in Berlin + geplantes Treffen mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries

MITTWOCH, DEN 28. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 08:45 F: Verbrauchervertrauen 06/17 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 05/17

09:30 USA: Rede von Fed's Williams in Canberra

10:00 EU: Geldmenge M3 10:00 D: Deutsche Euroshop Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Zapf Creation Hauptversammlung, Sonneberg 10:30 D: Ravensburger Bilanz-Pk, Stuttgart

11:00 I: Verbraucherpreise 06/17 (vorläufig)

13:00 USA: General Mills Q4-Zahlen 14:00 USA: Monsanto Q3-Zahlen

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 05717 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 05/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: DIW-Konjunkturbarometer

SONSTIGE TERMINE 09:30 LU: Urteil des Europäischen Gerichtshofs über eine EU-Klage wegen Finanzströmen bei der Deutschen Bahn 09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Bankchef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte 09:40 D: Bundesarbeitsgericht entscheidet über die im Dezember 2017 endende Mindestlohnausnahme für Zeitungszusteller 10:00 D: Jahresbilanz des Bundeskartellamtes mit Kartellamtschef Mundt, Bonn D: Aufsichtsratssitzung Deutsche Bahn, Berlin 10:30 D: "Berliner Sicherheitstag" der Münchner Sicherheitskonferenz und der Deutschen Telekom mit Live-Streaming zum Cyber Security Summit in Israel 14:30 D: Jahresversammlung des ifo-Instituts mit Podiumsdiskussion "Deutschland als Wissenschafts- und Innovationsstandort" mit BMW-Vorstand Milagros Caiña-Andree, ifo-Präsident Clemens Fuest, CSU-Europaabgeordneter Angelika Niebler, München 16:30 D: 1. Deutscher Zuckerreduktionsgipfel des AOK-Bundesverbandes Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Verbraucherschutz, Ärzten und Lebensmittelindustrie diskutieren über die Möglichkeiten zur Zuckerreduktion in Deutschland. 18:00 D: Veranstaltungsreihe "BMF im Dialog" des Bundesfinanzministeriums zur gegenwärtigen Niedrigzinsphase u.a. mit Parlamentarischem Finanzstaatssekretär Michael Meister 19:00 D: Präsentation der Studie zu Stresstest für die Energieversorgung der Zukunft. Greenpeace Energy hat sich diesen für die Energiewende entscheidenden Fragen gestellt - und hat dazu eine wissenschaftliche Studie beim renommierten Berliner Analyseinstitut Energy Brainpool beauftragt. D: Deutscher Bauerntag (bis 29.06.), Berlin RU: Deutsch-Russische Städtepartnerkonferenz (bis 30.06.) mit den Außenministern Sigmar Gabriel und Sergej Lawrow, Krasnodar

DONNERSTAG, DEN 29. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Einzelhandel 05/17 08:00 S: Hennes & Mauritz Q2-Zahlen 08:00 D: GfK-Verbrauchervertrauen 07/17

09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 06/17 09:00 E: Verbraucherpreise 06/17 (vorläufig)

10:00 D: VDMA Auftragseingang 05/17 10:00 D: MLP Hauptversammlung, Wiesloch 10:00 D: Bijou Brigitte modische Accessoire Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Sixt Leasing Hauptversammlung, München 10:00 D: Bauer Hauptversammlung, Schroben.

10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 06/17 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 06/17 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 06/17 (endgültig)

11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 06/17 11:00 EU: Geschäftsklimaindex 06/17 11:00 D: Nanogate Hauptversammlung, Saarbrücken

14:00 D: Verbraucherpreise 06/17 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q1/2017 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 19:00 USA: Rede von Fed's Bullard in London 22:15 USA: Nike Q4-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Covestro Capital Markets Day

SONSTIGE TERMINE 08:30 D: Abschluss Deutscher Bauerntag 2017 des Bauernverbands + Rede EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) + Rede Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) 10:00 D: Bayerischer Sparkassentag 2017 mit Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU), Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret und Sparkassenpräsident

Ulrich Netzer + 0900 Pressefrühstück mit Ulrich Netzer 10:00 D: DZ Bank Kapitalmarktkonferenz u.a. mit DZ-Bank-Chef Wolfgang Kirsch,

ifo-Präsident Clemens Fuest, RWI-Präsident Christoph Schmidt 10:00 D: Pk Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung zu Studie über Wirtschaftswachstum und seine Folgen, Berlin 10:00 D: Oberlandesgericht verhandelt zwei Klagen auf Rückabwicklung von Kaufverträgen von zwei abgasmanipulierten VW-Fahrzeugen, Celle 11:00 D: Bundesarbeitsgericht entscheidet über Schadensersatzansprüche von Thyssen Krupp gegen einen Ex-Manager im Zuge des sogenannten Schienenkartells, Erfurt 13:00 D: Daimler steht wegen angeblich irreführender Werbung vor Gericht Die Deutsche Umwelthilfe wirft dem Autobauer vor, Verbraucher mit Werbung über saubere Dieselmotoren der C-Klasse in die Irre geführt zu haben. Dabei geht es unter anderem um die Aussage, dass die Stickoxid-Emissionen durch die Abgas-Nachbehandlung um bis zu 90 Prozent reduziert werden können 14:00 D: Wirtschaftsministerkonferenz von Bund und Ländern (bis 30.06.2017) Das Saarland hat 2017 und 2018 den Vorsitz. Aktuelle Schwerpunkte der Konferenz sind Cybersicherheit und Digitalisierung. D: Aufsichtsrat von Bombardier Transportation entscheidet über Eckpunkte für die Neuausrichtung des Unternehmens, Berlin D: Wirtschaftsministerkonferenz von Bund und Ländern (bis 30.06.) IRL: Frist für Verhandlungen zur Regierungsbildung in Nordirland läuft aus

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

AXC0028 2017-06-23/06:05