Goldbach Media und 3 Plus verlängern die Zusammenarbeit

EQS Group-Ad-hoc: Goldbach Group AG / Schlagwort(e): Vertrag Goldbach Media und 3 Plus verlängern die Zusammenarbeit 23.06.2017 / 06:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

__TOKEN__0__0__

Goldbach Media und 3 Plus verlängern die Zusammenarbeit

Küsnacht, 23.06.2017. Die Schweizer Privatsendergruppe 3 Plus Group AG und Goldbach Media (Switzerland) AG setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und verlängern ihre bestehenden Verträge um mehrere Jahre.

Seit 2011 vermarktet Goldbach Media (Switzerland) AG den Schweizer Privatsender 3+ sowie die Schwestersender 4+ und 5+ der 3 Plus Group AG. Nun haben sich beide Parteien zur Verlängerung der erfolgreichen Zusammenarbeit bekannt und erneuern ihre bestehenden Verträge um mehrere Jahre.

Der Schweizer Privatsender 3+ nahm die Programmtätigkeit im Jahr 2006 auf. Einen Namen hat sich 3+ unter anderem mit publikumsattraktiven Eigenproduktionen wie "Bauer ledig sucht", "Bachelor" oder " Bumann der Restauranttester" gemacht.

Für Alexander Duphorn, CEO Goldbach Media (Switzerland) AG, ist klar, dass Werbetreibende die Schaltung von Spots in einem starken Schweizer Privatfernsehen schätzen. "Bei unseren Kunden finden die Sender der 3+ Gruppe grossen Anklang. Es ist die perfekte Mischung von erfolgreichen internationalen Formaten und innovativen Eigenproduktionen, die mit herausragenden Marktanteilen ins Herz der Schweizer treffen."

Auch Dominik Kaiser, CEO der 3 Plus Group AG, freut sich über die Verlängerung der Verträge: «Unsere Zusammenarbeit mit Goldbach Media besteht bereits seit einigen Jahren und war sehr erfolgreich. Goldbach Media hat stark zu einem nachhaltigen Wachstum der 3 Plus Gruppe beigetragen.»

1407 Zeichen inkl. Leerzeichen

Das Unternehmensprofil der Goldbach Group Die Unternehmen der Goldbach Group vermarkten und vermitteln Werbung in privaten elektronischen Medien mit Fokus TV, Radio, Digital out of Home, Online sowie Suchmaschinen- und Mobile-Marketing. Als unabhängiger Aggregator bietet Goldbach ihren Kunden Werbefenster, in denen gewünschte Zielgruppen unabhängig von ihrem Standort zum richtigen Zeitpunkt kommerzielle Informationen erhalten. Zum Kerngeschäft gehören Planung, Beratung, Kreation, Konzeption, Einkauf und die Abwicklung bis hin zur Prüfung des Mediaeinsatzes von elektronischen Off- und Online-Medien sowie Multiscreen-Kampagnen auf Basis von datengestützten Technologien.

Die Goldbach Group ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Swiss Reporting Standard, Valor 487094, ISIN CH0004870942, Valorensymbol: GBMN), hat ihren Sitz in Küsnacht ZH (Schweiz) und ist in den deutschsprachigen Ländern tätig.

Weitere Infos: www.goldbachgroup.com

Kontakt: Goldbach Group AG

Lukas Leuenberger, CFO und Leitung Investor Relations Jürg Bachmann, Leitung Kommunikation & Marketing / Public Affairs

Seestrasse 39 8700 Küsnacht-Zürich Phone +41 (44) 914 91 00 Fax +41 (44) 914 93 60 www.goldbachgroup.com

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=QKKFYGAIRP Dokumenttitel: Goldbach Media und 3 Plus verlängern die Zusammenarbeit

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Goldbach Group AG Seestrasse 39 8700 Küsnacht-Zürich Schweiz Telefon: +41 44 914 91 00 Fax: +41 44 914 93 60 E-Mail: info@goldbachgroup.com Internet: www.goldbachgroup.com ISIN: CH0004870942 Valorennummer: 487094 Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

585655 23.06.2017 CET/CEST

ISIN CH0004870942

AXC0029 2017-06-23/06:26