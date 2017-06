Politiker aller Parteien beuten im anlaufenden Wahlkampf den Mythos "Ludwig Erhard" aus, um Wirtschaftskompetenz zu simulieren. Doch taugt Ludwig Erhard zum ökonomischen Popstar? Nein. Eine Entzauberung.

So sieht Heldenverehrung aus. Der Veranstaltungssaal der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin ist prall gefüllt, viele Gäste müssen stehen. Aus Lautsprechern dröhnen deutsche Gassenhauer der Nachkriegszeit, über einen Bildschirm huschen Bilder des Wirtschaftswunders. Der ehemalige Superminister Wolfgang Clement (SPD) ist da und FDP-Chef Christian Lindner, die grüne Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt und die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner - an einem Ehrentag wie diesem gibt es keine Parteigrenzen. "Wir gedenken eines großen deutschen Staatsmanns", ruft der Stiftungsvorsitzende Hans-Gert Pöttering in die Runde, danach darf Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) die Festrede halten. Es würde sich niemand wundern, wenn jetzt einer "Ludwig, Ludwig"-Sprechchöre anstimmen würde.

2017 jähren sich der 120. Geburtstag und der 40. Todestag von Ludwig Erhard, dem ersten Wirtschaftsminister der Bundesrepublik. Die Veranstaltung in Berlin trägt den Titel "Erhard on my mind" - deutlicher kann man nicht ausdrücken, wie sehr der beleibte Mann mit der Zigarre das ökonomische Selbstverständnis der Deutschen bis heute prägt. Ludwig Erhard, das ist im Kollektivgedächtnis der Deutschen ein Synonym für die Idee der sozialen Marktwirtschaft und die D-Mark, für Läden, in denen es nach der Währungsreform 1948 über Nacht wieder Kaffee, Schuhe und Schrauben zu kaufen gab. Ludwig Erhard, das klingt nach "Wohlstand für alle" und "Wirtschaftswunder", nach Vollbeschäftigung und zweistelligen Wachstumsraten. Kurz: Ludwig Erhard ist, wenn es Deutschland gut geht.

Kein Wunder, dass sich Politpromis aller Parteien auf Ludwig Erhard berufen, um Wirtschaftskompetenz zu simulieren. Dass er als Maskottchen der sozialen Marktwirtschaft herumgereicht, als Mythos vergöttert wird - in der Hoffnung, dass ein wenig Abglanz auf den Verehrer fallen möge. "Ludwig Erhard" macht in Berlin als eine Art wirtschaftspolitischer Talisman die Runde, von dem sich alle viel Glück und viel Segen versprechen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) adelt Erhard für die "geniale Idee, die Preise freizugeben", für das "Wunder" der sozialen Marktwirtschaft - und ruft sich seit zwölf Jahren zu seiner offiziellen Nachlassverwalterin aus. Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) dagegen hält die Sozialdemokraten für "die eigentlichen Erben von Erhard". Grünen-Chef Cem Özdemir ist sich sicher: "Ludwig Erhard würde heute sagen: ,Nachhaltiger Wohlstand für alle.'" Sogar Sahra Wagenknecht, Spitzenkandidatin der Linkspartei, glaubt, dass Erhard heute "mit seinen Ansprüchen bei uns am besten aufgehoben wäre". Ludwig Erhard wird von den Politikern behandelt wie eine wirtschaftspolitische Jukebox. Alle stehen bewundernd um ihn herum, spendieren ein paar Münzen, spielen sich ihre Lieblingsstellen vor - und fordern die anderen zum Mitsummen auf.

Eines aber wird nie infrage gestellt: ob Erhard seinen Heiligenstatus auch verdient. Der gebürtige Fürther war Wirtschaftsminister, während Deutschland den größten Aufschwung des Jahrhunderts erlebte, gewiss. Aber war das ein Verdienst der Politik? Und wenn ja, wie viel trug Erhard zu dieser Politik bei? Um das herauszufinden, muss man den Boden der politischen Heldensage verlassen und bei John F. Kennedy nachschlagen: "Der große Feind der Wahrheit ist sehr häufig nicht die Lüge - wohl bedacht, erfunden und unehrlich -, sondern der Mythos - hartnäckig, überzeugend und unrealistisch."

Tatsache ist: Ludwig Erhard war ein mutiger und kluger, aber nach seiner Sternstunde 1948 auch recht erfolgloser Politiker, mit der Führung seines Ministeriums oft überfordert. Ein sturer Kopf mit marktwirtschaftlichem Kompass, der seine ökonomischen Grundüberzeugungen gegenüber den Besatzungsmächten, Kanzler Konrad Adenauer und seit Mitte der Fünfzigerjahre auch zunehmend gegen sich selbst nicht durchsetzen konnte. Mehr noch: Selbst die großen Verdienste, die seinen Mythos begründen, halten einer genaueren Betrachtung nicht immer stand.

Der Vater des deutschen Wirtschaftswunders?

Mythos 1: Erhard ist der Erfinder der sozialen Marktwirtschaft

Wie soll das neue Deutschland aussehen? 1946 tobt in Deutschland ein Grundsatzstreit zwischen Anhängern eines freien Marktes angelsächsischer Prägung und Befürwortern einer staatlichen Lenkungswirtschaft. In diesem Jahr schreibt ein Ökonom das Buch "Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft". Darin entwickelt er einen "dritten Weg", von dem "das Schicksal unserer Zivilisation" abhänge. Ziel der künftigen Ordnung müsse sein, "das Prinzip der Freiheit auf dem Markte mit dem Prinzip des sozialen Ausgleichs zu verbinden". Sein Konzept nennt der Ökonom: "soziale Marktwirtschaft". Der Mann heißt nicht Ludwig Erhard. Sondern Alfred Müller-Armack.

Müller-Armack, Professor an der Universität Münster und beeinflusst von christlicher Soziallehre und ordoliberalen Ideen, ist der Vordenker unserer Wirtschaftsordnung. Als Erhard sein praktisches Wirken begann, waren die Grundzüge der sozialen Marktwirtschaft bereits in Stein gemeißelt - in doppelter Abkehr von einem Wirtschaftsliberalismus ohne politische Pflege und vom Faschismus, der Nationalismus, Sozialismus und Industrialismus verband. "Erhard hat nicht viel dazu beigetragen, das Konzept der sozialen Marktwirtschaft theoretisch zu entwickeln", sagt Volker Hentschel, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte und Erhard-Biograf. Wohl aber baute Erhard sein ökonomisches Weltbild auf dem Konzept auf. Sein größtes Verdienst liegt darin, dass er die Deutschen mit der sozialen Marktwirtschaft bekannt und vertraut machte. Anders gesagt: Ludwig Erhard war ein geschickter Makler der sozialen Marktwirtschaft. Müller-Armack war ihr Kopf.

Mythos 2: Erhard ist der Vater des deutschen Wirtschaftswunders

Selten hat es in der deutschen Wirtschaftsgeschichte so beeindruckende Zahlen gegeben: Von 1951 bis 1956 wuchs die Wirtschaft jedes Jahr um mehr als sieben Prozent, im Rekordjahr 1955 waren es 12,1 Prozent. Schon 1950 lagen die Realeinkommen vieler Arbeitnehmer über dem Vorkriegsniveau. Es herrschte Vollbeschäftigung, der Konsum boomte. Im Zeitraum zwischen 1950 und 1965 stieg die Industrieproduktion real um mehr als 185 Prozent - mehr als doppelt so stark wie in den USA. Ein Verdienst Erhards, der in dieser Ära erst als Wirtschaftsminister (bis 1963) und dann als Bundeskanzler (bis 1966) amtierte?

Fakt ist: Ein wirtschaftliches Wunder hat es in Deutschland nie gegeben. Was es gab, war eine durch den Wiederaufbau bedingte Sonderkonjunktur in ganz Europa. Man erinnert sich ihrer auch in Frankreich (Trente glorieuses) und Italien (Miracolo economico). Sieht man davon ab, dass Deutschland unter einer damals noch sozialistischen SPD auch einen ganz anderen Weg hätte einschlagen können, "hätte es den Aufschwung unter gleichen Bedingungen wohl unter jedem Wirtschaftsminister gegeben", sagt der Bielefelder Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser: "Die Wachstumsraten der Fünfzigerjahre waren nicht politisch induziert, sondern wirtschaftlich erwartbar". Erhard habe es geschickt verstanden, sich den Boom persönlich zuschreiben zu lassen, so Abelshauser; die CDU habe ihn in Wahlkämpfen als Garanten für den Aufschwung inszeniert. "Erhards Wirkung war eher psychologischer Natur", meint auch Hentschel: "Er verkörperte den Aufschwung mit seiner Redefähigkeit und Selbstgewissheit."

Der Vater des Aufschwungs konnte Erhard schon deshalb nicht sein, weil seine Zuständigkeiten als Minister begrenzt waren. "Ich möchte mich dagegen verwahren, dass im Wirtschaftsministerium jetzt so etwas wie ein Saison-Ausverkauf von Aufgaben stattfindet", klagte er im Dezember 1949 in einem Brief an Kanzler Adenauer. Die gesamte erste Legislaturperiode bat Erhard vergeblich darum, die alleinige ...

