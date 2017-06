Moneycab: Herr Roedenbeck, das Trafo Hotel hat vor zweieinhalb Jahren den Betrieb aufgenommen. Haben sich Ihre Erwartungen bislang erfüllt?

Erik Roedenbeck: Unsere Erwartungen wurden ganz deutlich erfüllt und für den gesamten Standort Baden sogar übertroffen. Bereits im ersten Jahr haben wir das ambitionierte Auslastungsziel erreichen können, ohne dass die Übernachtungszahlen für die anderen Häuser in Baden zurückgingen.

Womit sind Sie besonders zufrieden, wo herrscht noch Handlungsbedarf?

Mit der Umsetzung des Self-Check-ins und der daraus resultierenden Vereinfachung der Arbeitsprozesse bin ich sehr zufrieden. Die Fachpresse bestätigt uns, dass die Vereinfachung von Arbeitsprozessen einen sehr nützlichen Nebeneffekt hat. Der Pool an potentiellen Mitarbeitenden hat sich vergrössert, auch ungelernte oder Quereinsteiger kommen nun in die Auswahl. Durch technische Entwicklungen, die uns die administrativen Arbeiten abnehmen, können wir dem Gast nun mehr Aufmerksamkeiten schenken.

Das Hotel Trafo ist in einer alten ABB-Industriehalle entstanden. Inwiefern konnten die Hotelarchitekten beim Gemäuer noch selbst Hand anlegen, wo gab es keinerlei Einflussmöglichkeiten?

Da es sich bei dem Hotel um einen kompletten Neubau handelt, der ein Minergie-Zertifikat erhalten hat, gehe ich davon aus, dass es sehr viel Gestaltungsfreiraum gab.

Baden fristet auf der touristischen Landkarte nur ein Nischendasein. Braucht es da nicht viel Mut, 81 neue Hotelzimmer auf den Markt zu werfen?

Auch Nischen werfen Geld ab. Zudem gilt es, zwischen dem Freizeittourismus und Geschäftstourismus zu unterscheiden. Bei Letzterem sind wir absolut nicht in einer Nische, sondern können uns glücklich schätzen, grosse Weltkonzerne in der Stadt zu haben. Touristisch gesehen spielt Baden sicherlich keine wichtige Rolle.

Die Glanzzeiten der Bäderkultur sind längst vorbei und konnten nicht in die Gegenwart gerettet werden. Dennoch schauen wir mit dem neuen Thermalbad zuversichtlich in die Zukunft. Abgesehen davon konnten wir aber die Übernachtungszahlen der Freizeittouristen am Wochenende gemeinsam mit der Stadt Baden und den Badener Hoteliers gut steigern.

Welcher Anteil der Trafo-Übernachtungsgäste sind denn Geschäftsreisende?

Wir haben rund 80 Prozent Geschäftsreisende und 20 Prozent Individualreisende. Der Anteil der Seminargäste an den Geschäftsreisenden dürfte höher liegen, als es zurzeit der Fall ist. Hier ist die Lage des Hotels ...

