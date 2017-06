Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Die Europäische Zentralbank werde sich beim Ausstieg aus ihrer lockeren Geldpolitik, wenn er nötig ist, nicht von möglichem Druck von hochverschuldeten Staaten beeinflussen lassen. Das verspricht der Chefvolkswirt der EZB, der Belgier Peter Praet. "Wenn der Tag kommt, werden wir auf die Inflation schauen und entsprechend handeln - egal, ob sich Regierungen deswegen beschweren. Wir haben sie ja vorgewarnt, und sie haben das auch verstanden", sagte Praet in einem Interview des Magazins Spiegel (FAZ S. 17/Welt S. 10)

KLIMASCHUTZ - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schlägt für ganz Europa neue Regeln im Klimaschutz vor. Und die haben eine bemerkenswerte Eigenschaft: Sie würden in Frankreich selbst kaum Wirkung entfalten, jedoch für die deutsche Industrie zu massiven Kostensteigerungen führen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, will Macron die alte Idee eines CO2-Mindestpreises wieder aufleben lassen. Der Ausstoß einer Tonne Kohlendioxid solle Industriebetriebe und die Betreiber von Kraftwerken in Europa künftig mindestens 30 Euro kosten, heißt es im Umfeld des neuen französischen Präsidenten. Das wäre das Sechsfache des Preises, der aktuell im europäischen Emissionshandel gilt. (Welt S. 9)

ENERGIEWENDE - Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) stellt an diesem Freitag fünf Leitlinien für eine naturverträgliche Energiewende 2050 vor. "Ohne eine weltweite Energiewende können wir die biologische Vielfalt nicht erhalten", sagte sie. "Aber auch die Energiewende ist nur dann wirklich nachhaltig, wenn sie im Einklang mit der Natur gelingt". Der Rotmilan, der Mäusebussard und Fledermäuse werden regelmäßig als Argumente gegen den Bau von Windrädern angeführt. Hendricks leitet daraus die Forderung ab, die Windenergie an Land und auf See "schonend und standortoptimiert" auszubauen. (Tagesspiegel)

HANDELSPAKT - Als Gegengewicht zur Abschottungspolitik von US-Präsident Donald Trump will sich Europa bis Anfang Juli auf ein Handelsabkommen mit Japan verständigen. Die EU strebt bereits vor dem G-20-Gipfel am 7. Juli in Hamburg eine politische Einigung an. Nach Plänen der EU-Kommission könnte Japans Premierminister Shinzo Abe bereits einen Tag zuvor zu einem EU-Japan-Gipfel nach Brüssel kommen, um die mögliche Übereinkunft zu verkünden. In Tokio arbeiten zurzeit die Unterhändler von EU und Japan mit Hochdruck daran, den größten Teil des Abkommens zu vollenden. (SZ S. 1)

ÜBERFÄLLE - Immer mehr Überfälle auf Laster in Deutschland vor allem an Autobahnen sorgen für Milliardenschäden. "Deutschland und Großbritannien sind die führenden Nationen im Transportdiebstahl", sagte der Europachef der Transported Asset Protection Association (Tapa), Thorsten Neumann. (FAZ S. 15)

STEUERLÜCKEN - Die neuen, strengen Transparenzvorschriften der europäischen Kommission im Kampf gegen die Steuerflucht sorgen unter Anwälten und Steuerberatern für Kritik. Beide Berufsgruppen zählen zu den Vermittlern ("Intermediären"), die von den Regeln betroffen sind. Ihnen zufolge hat der Richtlinienvorschlag vorrangig eine Abschreckungsfunktion und schießt über das Ziel hinaus. "Es ist sehr bedauerlich und aus rechtsstaatlicher Sicht unverständlich, dass der Vorschlag keine Differenzierung zwischen legalen Steuersparmodellen und illegaler Steuerhinterziehung macht", sagt Ekkehart Schäfer, Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer (Brak). (FAZ S. 15)

