Die Chefs der IT-Konzerne schreiben längst auch in der realen Welt die Geschichte des Wettbewerbs neu.

Gerade mal einen Monat ist es her, dass ein amerikanisches Wirtschaftsmagazin eine Warnung an Amazon-Chef Jeff Bezos aussendete: "Sie sind hinter dir her, Bezos", schrieb die "Bloomberg Businessweek" auf ihrem Titel und meinte den größten US-Einzelhändler Walmart, der mit einem neuen Plan zum Angriff auf Amazon blase. Inzwischen hat Amazon zum Angriff auf Walmart geblasen. Für 13,7 Milliarden Dollar will es den weltweit größten Biohändler Whole Foods übernehmen - ein nächster Schritt, Walmart das Leben schwerer und Amazon zum Unternehmen für alles zu machen.

Das ist ein kluger strategischer Schachzug von Jeff Bezos, den ein Bieterwettbewerb vielleicht noch erschweren mag. Kartellrechtlich dürfte die Sache glattlaufen. Amazon ist im Lebensmittelhandel bislang der David mit 0,2 Prozent Marktanteil für seinen Lieferservice Fresh, Walmart mit 15 Prozent ...

