Der verstorbene Helmut Kohl war der Vater der deutschen Einheit. Und er wollte den Soli 1999 abschaffen, doch man ließ ihn nicht. Es ist Zeit, das nachzuholen.

Stell dir vor, du machst Wahlkampf, und kaum einer merkt es. Martin Schulz weiß, wie das ist. Der Kanzlerkandidat gilt bereits als Außenseiter, bevor das Rennen um den Einzug in die betongewordene Waschmaschine im Berliner Regierungsviertel überhaupt so richtig begonnen hat. Erst getragen von einer Blitzeuphorie um sein Antreten, stehen er und seine Partei heute als Verlierer von gleich drei Landtagswahlen da. Der Weltmann aus Würselen ist nicht mehr bodenständig, sondern nur noch am Boden, so wie seine Umfragewerte. Alles gelaufen, denken sich da viele, Angela Merkel inklusive.

Sie guckt nur zu, wie der andere kämpft, und hofft, dass er sich am Ende verkämpft. Ins Leere läuft, ohne dass die CDU und ihre Kandidatin eine konkrete, inhaltsschwere und vielleicht angreifbare Gegenoffensive hätten fahren müssen. Das ungeschriebene Wahlprogramm "Keine Experimente, Sie kennen mich" soll reichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...