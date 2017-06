New York - Die Wall Street hat am Donnerstag kaum von der Stabilisierung der Ölpreise profitiert. Der Rückschlag seit dem Rekordhoch im Dow Jones Industrial am Dienstag weitete sich aber immerhin nicht merklich aus. Letztlich büsste der US-Leitindex 0,06 Prozent ein auf 21'397,29 Punkte ein. Seine Bestmarke hatte er vor zwei Tagen bei 21'535 Punkten erreicht, bevor der Ölpreisverfall die Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasste.

Der marktbreite S&P-500-Index sank um 0,05 Prozent auf 2'434,50 Punkte. Er hatte seine jüngste Rekordrally bereits am Montag mit einem neuen Höchststand von 2'453 Punkten gekrönt. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 blieb am Donnerstag ein kleiner Verlust von 0,04 Prozent auf 5'779,87 Punkte. Tech-Werte hinkten zuletzt den Standardwerten hinterher. Am Markt waren Bedenken über zu hohe Bewertungen aufgekommen.

Mit einem Kurssprung von 8,57 Prozent besonders stark gefragt waren Oracle-Aktien. Die am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen des SAP-Rivalen waren überraschend gut ausgefallen. Oracle-Chefin Safra Catz hatte den anhaltend raschen Wandel hin zum Cloud-Geschäft betont. Hier war der Umsatz um 60 Prozent geklettert. Für das gerade angelaufene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...