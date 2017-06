Die Akteure an den Aktienmärkten halten sich zurück. An der deutschen Börse notiert das Marktbarometer Dax vor dem Beginn des Parketthandels kaum verändert unter der Marke von 12.800 Punkten. Im Fokus steht VW.

Die Wall Street hat am Donnerstag nahezu unverändert geschlossen. Der Dow-Jones-Index ging bei 21.397 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 lag bei 2434 Zählern. Die Technologiebörse Nasdaq gewann minimal auf 6236 Punkte.

In Europa fassten Anleger Aktien nur mit spitzen Fingern an. Die Ölpreisschwäche der vergangenen Wochen machte sie nervös. Der Dax schloss 0,2 Prozent im Plus bei 12.794 Punkten. Am Freitagmorgen hielt sich das Marktbarometer auf diesem Niveau.

Im Fokus steht heute wieder VW: Im Dieselskandal hat die US-Justiz nach einem Medienbericht fünf frühere Manager ...

