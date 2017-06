The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA USP7808BAA54 PETROPERU 17/32 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU0901CAC48 JBS USA LLC/FIN.11/21REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USY2R016AB16 GS CALTEX 17/22 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1047444358 DT.BK.LON 14/29 MTN BD02 BON RUB N

CA XFRA XS1213834978 HIKMA PHARMACEUT.15/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1411381111 EZDAN SUKUK 16/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1577961516 GTLK EUROPE 17/24 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1587905727 FED.-MOGUL HGS 17/22 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1622512793 CCB (HK) 17/20 FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1623828966 UTD BANK F.AFR.17/22 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1627752519 KOREAN AIR LINES 17/47FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1635993097 IND.+COM.BK 17/22 FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1637093920 COMPASS GRP INT 17/24 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1637276848 ZYPERN 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1637353001 EIB EUR.INV.BK 17/21 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1637863546 BP CAPITAL MKTS 17/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1637863629 BP CAPITAL MKTS 17/25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1637926137 DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR BD02 BON EUR N

CA 1QF XFRA CA3583671001 FRIDAY NIGHT INC. EQ00 EQU EUR N

CA XFRA DE000A0S9RD3 ALLGEIER SE O.N. JGE EQ00 EQU EUR Y

CA 2TL XFRA CA3935762029 GREENBANK CAPITAL EQ01 EQU EUR N

CA 121N XFRA CA8467856081 SPARTAN ENERGY NEW EQ01 EQU EUR N

CA GQTW XFRA MHY2109Q6065 DRYSHIPS INC. 6/17 DL-,01 EQ01 EQU EUR N