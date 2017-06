The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB4039 BAY.LDSBK.IS. 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UA22 DZ BANK IS.A768 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UAV4 DZ BANK IS.A761 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRU3 DZ BANK CLN E.9316 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19TS8 DT.BANK MTH 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19TT6 DT.BANK MTH 17/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DG5 LB.HESS.THR.CARRARA06M/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DV90 LBBW T2 MTN 17/27 AD BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000LB1DVE3 LBBW GM-FLOATER 17/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DVF0 LBBW GM-FLOATER 17/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA GB0004355490 H.K.SHAN.BKG'86UND.FLR 3 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000NLB0N23 NORDLB GELDMARKTFL.19/17 BD01 BON EUR N

CA NR93 XFRA DE000NRW0KF4 LAND NRW MTN.LSA R.1439 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013263936 SAFRAN 17-19 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013264405 COENTR.TRANS.EL. 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013264421 COENTR.TRANS.EL. 17/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013264439 COENTR.TRANS.EL. 17/32 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013264819 SFIL 17/20 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA FR0013264884 SAFRAN 17-21 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA GB00BF2NNL31 AUDLEY FDG 17/37 FLR MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA USA29866AB53 JBS INVS 14/24 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USG2176GAA97 CK HUTCH.C.S.(17) 17/UND. BD01 BON USD N

CA XFRA USP32457AA44 CRED.REAL S.A.B.16/23REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US690742AG60 OWENS CORNG NEW 17/47 BD02 BON USD N