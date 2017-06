FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HAE XETR DE0006190705 HAEMATO AG O.N. 0.300 EUR

GAN XETR ES0116870314 GAS NATURAL SDG INH. EO 1 0.670 EUR

HPBK XETR DE000A0L1NN5 HELIAD EQ.PARTN.KGAA 0.150 EUR

MBK XETR DE0008148206 MERKUR BANK KGAA .O.N. 0.260 EUR

ST5 XETR DE000A0LR936 STEICO SE 0.180 EUR