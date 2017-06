FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

WI4 XFRA CNE1000004L9 WEICHAI POWER CO. H YC 1

HC7B XFRA BMG423131256 HAIER ELECTRON.GRP CONS.

XFRA CA74840V1004 QUIKFLOW HEALTH INC.

121A XFRA CA8467851033 SPARTAN ENERGY