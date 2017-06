Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Die USA wollen in der Abgasaffäre bei Volkswagen weiter hart durchgreifen. Die amerikanische Justiz hat fünf frühere Manager und Entwickler des Autokonzerns, gegen die in Übersee Anklagen vorliegen, weltweit zur Fahndung ausgeschrieben. Ziel der US-Behörden ist es, die fünf Angeklagten zu fassen und hinter Gitter zu bringen. Ihnen werden Verschwörung zum Betrug und Verstoß gegen US-Umweltvorschriften vorgeworfen. (SZ S. 1)

VOLKSWAGEN - Im Streit zwischen dem Volkswagen-Konzern und seinen Dieselkunden gibt es eine neue Entwicklung. Zum ersten Mal in der Frage um die Verantwortung in der Abgasaffäre akzeptiert der Konzern ein erstinstanzliches Urteil, das ihn zur Rücknahme eines Fahrzeugs verpflichtet. "Das dürfte nicht nur dem Kläger in dem konkreten Fall, sondern auch den anderen betroffenen Kunden helfen", sagt der Darmstädter Rechtsprofessor Martin Führ. "Was man einem Kunden zugesteht, kann man nicht anderen Kunden verwehren." 3.500 Klagen von Dieselkunden gibt es nach Angaben von VW. Erst 350 von ihnen sind verhandelt. Und setzte sich Volkswagen anfangs in vielen Fällen durch, scheint sich nach Meinung von Beobachtern die Rechtsmeinung zu drehen. (Handelsblatt S. 16)

ALLIANZ - Die Allianz will bis Ende 2020 etwa 700 Stellen in Deutschland streichen. Die Versicherung begründet das Vorhaben nach Informationen der Süddeutschen Zeitung mit der Digitalisierung von Arbeitsprozessen. Bei den Mitarbeitern stoßen die Pläne auf scharfe Kritik. (SZ S. 15)

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank nimmt den Mittelstand ins Visier. Seit John Cryan die Deutsche Bank führt, entdeckt das Geldhaus seine Heimatliebe wieder - und umgarnt nun den Mittelstand. Jetzt baut die Bank in der Privat- und Firmenkundensparte einen eigenen Kapitalmarktbereich auf. (Handelsblatt S. 32/Börsen-Zeitung S. 3)

DUMONT - Der Kölner DuMont-Zeitungsverlag wollte hoch hinaus und ist tief gefallen. Nach einem Verlust von 112 Millionen Euro im Jahr 2012 bestimmten in den vergangenen Jahren Stellenstreichungen und Sparprogramme die Schlagzeilen. "Wir wollten keine Verluste mehr in Berlin," sagte der DuMont-Vorstandsvorsitzende Christoph Bauer im Gespräch mit der FAZ. Die Erwartungen sind gedämpft, die Aussichten auch nicht besser. Die Rede war schon oft von einer kompletten Abkehr vom Zeitungsgeschäft oder einem Teilverkauf. DuMont prüfte zahlreiche Optionen und überlegte dabei auch, den Berliner Standort zu schließen. Bisher geht es weiter. "Einfach Geld in ein schwarzes Loch zu werfen, das jedes Jahr größer wird, das wollen wir und können wir uns nicht leisten", sagt Bauer. (FAZ S. 22)

DOC MORRIS - Die Zur-Rose-Gruppe, die mit ihrer Versandapotheke Doc Morris bereits eine führende Position in Deutschland hat, will kräftig wachsen. Das nötige Kapital für die Expansion soll ein Börsengang einspielen. Experten rechnen mit einem kräftigen Schub für den Onlinehandel mit Medikamenten. (Handelsblatt S. 24)

BOMBARDIER - Der kanadische Bahnproduzent Bombardier will nach Angaben aus dem Umfeld des Unternehmens im Zuge der Sanierung rund 2.200 Stellen in Deutschland abbauen. Diese Zahl gelte in der Unternehmensführung als realistisch, sagte ein Insider. Derzeit hat Bombardier Deutschland rund 8.500 Beschäftigte. (Börsen-Zeitung S. 9)

REMONDIS - Der Verband kommunaler Unternehmer (VKU) warnt vor einer möglichen Übernahme des Unternehmens DSD (Grüner Punkt) durch den Entsorger Remondis. "Wir sehen den Prozess mit Sorge. Der größte deutsche Entsorger würde den größten Betreiber eines dualen Systems erwerben. Damit entstünde ein Unternehmen mit hoher Marktmacht", sagte VKU-Hauptgeschäftsführerin Katherina Reiche der Rheinischen Post. "Die mittelständischen und auch kommunalen Entsorgungsunternehmen befürchten steigende Preise zu Lasten der Verbraucher, zum Beispiel höhere Gebühren für das duale System, die auf den Verbraucher abgewälzt werden." (Rheinische Post)

June 23, 2017

