FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Beruhigung der angespannten Lage am Ölmarkt strahlt weiter auf den Aktienmark aus. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitagmorgen rund zwei Stunden vor dem Start wenig verändert mit minus 6 Punkten auf 12 788 Zähler. Der deutsche Leitindex war nach seinem Rekord bei 12 951 Punkten am Dienstag wegen fallender Ölpreise unter Druck geraten. Anleger hatten erst einmal Kasse gemacht. Vor dem Wochenende stabilisierten sich die Ölpreise zunächst auf niedrigem Niveau.

Zum Wochenschluss wird es dann zumindest auf der Konjunkturseite noch einmal spannend. In der Eurozone sowie in den USA stehen Stimmungsdaten aus der Industrie und der Dienstleistungsbranche auf der Agenda./mis/das

ISIN DE0008469008

AXC0037 2017-06-23/07:28