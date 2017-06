SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag ihre leichte Erholung vom Vortag fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,39 Dollar und damit 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 16 Cent auf 42,90 Dollar.

Trotz der aktuellen Erholung steuern die Ölpreise auf die fünfte Handelswoche mit Verlusten zu. Seit Montag hat Brent-Öl mehr als drei Prozent und US-Öl fast fünf Prozent an Wert verloren. Obwohl das Ölkartell Opec und andere wichtige Förderländer wie Russland die Produktion gekürzt haben, herrscht am Markt nach wie vor ein zu hohes Angebot an Rohöl. Vor allem die steigende Fördermenge in den USA hatte zuletzt mehrfach die Preise stark belastet und zuletzt am Mittwoch eine Talfahrt ausgelöst./jkr/fbr

