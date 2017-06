Basel - Der Verwaltungsrat der Bank Cler AG und der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Hanspeter Ackermann, sind zum gemeinsamen Entschluss gelangt, die operative Verantwortung für die nächste Phase der Weiterentwicklung der Bank in neue Hände zu legen. Im Zuge dieses Entscheids legt Hanspeter Ackermann seine Aufgabe als Vorsitzender der Geschäftsleitung nieder. Zur neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung hat der Verwaltungsrat Sandra Lienhart, bisherige Leiterin Vertrieb, ernannt, wie das Institut Bank am Freitag mitteilte. Demnach übernimmt Lienhart diese Funktion per sofort. Zur Stärkung der Geschäftsleitung und zum Aufbau neuer, digitaler Geschäftsmodelle plant der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung um eine ausgewiesene Fachperson in diesem Bereich zu erweitern.

Hanspeter Ackermann verlässt das Unternehmen aufgrund unterschiedlicher Auffassungen bezüglich der Führung der Bank. Hanspeter Ackermann war Anfang 2015 in die damalige Bank Coop eingetreten. Unter seiner Leitung wurde die Bank erfolgreich unter dem neuen Brand «Bank Cler» positioniert und strategisch auf die Herausforderungen der Digitalisierung ausgerichtet. Der Verwaltungsrat dankt Hanspeter Ackermann für sein grosses Engagement und wünscht ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute.

Die neue CEO der Bank Cler, Sandra Lienhart, verfügt über einen Executive Master of Business ...

