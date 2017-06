DJ "Alptraum Scheidung" - Teil 10 - Erfahren Sie mehr über diese unglaubliche, aber wahre Geschichte

Zürich (pts009/23.06.2017/07:15) - Dies ist vorerst der letzte Teil der Biografie "Alptraum Scheidung". Es ist jedoch bereits der Fortsetzungsroman in Planung "Alptraum Scheidung 2". Seit ihrem Erscheinen hat die Autobiografie viel Aufsehen erregt. Das Thema Scheidungskrieg polarisiert. Gleichwohl wird das Buch von Kritikern einhellig gelobt. Was der Autor in den Jahren seines Scheidungskrieges erleben musste, das kann man sich nicht einmal ansatzweise vorstellen. Ein Rosenkrieg der Superlative! Sein Weg, sich zu Wehr zu setzen, war, seine Geschichte zu Papier zu bringen. Eine erschreckende Geschichte, die Bestseller-verdächtig ist. =-> Mehr dazu unter: http://www.alptraum-scheidung.ch =-> Erhältlich auch in jedem guten Buchhandel, ISBN-Nr.: 978-3-940167-99-6 LESEPROBE (Teil 10) --> im Anhang auch als PDF-Download vorhanden Das Urteil Eigentlich war jetzt alles Wichtige getan. Unsere aussergerichtliche Vereinbarung war unterzeichnet, die Willensbezeugung zur Scheidung war eingereicht und ich hatte auch bereits die CHF 5'000.- Abfindung an Penise einbezahlt. Schliesslich waren wir jetzt beide verpflichtet, die Vereinbarungen auch einzuhalten und alle offenen Verpflichtungen innert nützlicher Zeit auszuführen. Also eigentlich nur noch reine Routine. Ich musste im Januar noch die restlichen CHF 1'000.- an Penise zahlen und alle meine Verpflichtungen waren damit erledigt. Penise musste noch ihre Steuern bezahlen, wofür ich damals gepfändet wurde. Gleichzeitig musste sie ihre Pfändung zurück ziehen, für welche ich sie mit dieser Abfindung bereits entlohnt hatte. Und zuletzt war da noch die "Desinteresse-Erklärung", welche Penise bei der Staatsanwaltschaft einreichen musste, um die lächerliche Klage betreffend der "Kauf TV" Notiz einzustellen. Doch da waren aber auch noch Verpflichtungen, dem Gericht gegenüber. Penise hatte Anrecht auf die Hälfte meines Pensionskassen-Guthabens und ich auf die Hälfte des Ihren. Damit das Gericht unserer beiden Pensionskassen-Guthaben gegenseitig ausgleichen konnte, musste wir die Austrittsleistung einreichen und zwar gerechnet, ab dem Tag unserer Heirat, bis hin zum Tag der definitiven Scheidung. Das waren über 11 Jahre. Da hatte sich viel Geld angehäuft. Mein Guthaben war in dieser Zeit auf eine 6-stellige Zahl angestiegen. Davon kriegte Penise jetzt die Hälfte. Jetzt musste auch Penise ihre angehäufte Austrittsleistung dem Gericht bekannt geben. Als ich die Kopie der eingereichten Leistung sah, traf mich fast der Schlag. Es waren nur mal gerade CHF 3'891.-. Für 11 Jahre fortlaufender Berufstätigkeit? Das war doch ein schlechter Witz! Es war unglaublich, aber selbst hier versuchten diese zwei Geier mich über den Tisch zu ziehen. Jetzt lag es wieder einmal an mir, das Gegenteil zu beweisen und alle Pensionskassen-Leistungen von Penise ausfindig zu machen. Eine zermürbende, Tagelange Suche. Arbeitsstelle um Arbeitsstelle, Pensionskasse um Pensionskasse, musste ich auskundschaften. Am Ende war dann klar. Penise hatte tatsächlich versucht, mir nur die Leistungen des letzten Jahres anzudrehen. Die Leistungen der restlichen zehn Jahre von sechs weiteren Pensionskassen, wollte sie wohl für sich alleine behalten. Was für ein Luder! Mit dieser Liste in der Hand, informierte ich sofort Herr Pfiff, der dann umgehend eine gerichtliche Untersuchung einleitete. Jetzt musste sich das Gericht auch um diese Listigkeit kümmern. Ich konnte einfach nicht verstehen, wie ein Mensch sich unaufhörlich so charakterlos verhalten konnte und dies mit jeder Faser ihres Körpers. Das erstaunliche daran war, das diese Intrige nicht einmal illegal war, dies obwohl Herr Würgin diese Austrittsleistung sogar schriftlich als "Leistung der gesamten 11 Jahre" deklariert hatte. Es lag juristisch an mir, diesen Betrug zu erkennen, andernfalls wäre Penise tatsächlich damit durch gekommen. Da verstehe einer das Gesetz! Während ich mich also ein weiteres Mal über diese beiden Aasgeier ärgerte, machte ich mir jetzt erst recht Gedanken, über weiteren Konsequenzen, nach der entgültigen Scheidung. So wurde mir beispielsweise empfohlen, meinen Familiennamen von der Exfrau zurück zu verlangen. Penise sollte wieder ihr Mädchennamen übernehmen. Das Vorgehen schien mir plausibel. Vor allem nach all dem, was sie mir angetan hatte. Schliesslich wollte ich das Image unseres Familiennamens wieder reinwaschen. Natürlich war mein Entscheid auch mit einwenig Frustbewältigung begründet. Ich wollte wenigstens gegenüber meinem eigenen Familiennamen noch Rechte haben. Diese wollte ich somit auch beanspruchen. Nach Empfehlung von Herrn Pfiff, rief ich das Zivilstandesamt der verantwortlichen Gemeinde an und beantragte die Namensrückführung. Doch die Beamtin meinte dann nur: "Gemäss Artikel 119 des Zivilgesetzbuches habe der Mann nach dem neuen Ehegesetz keine Rechte mehr, seinen Namen zurückzuverlangen. Beim alten Ehegesetz konnte die Frau zwar auch den verheirateten Namen des Mannes behalten, brauchte jedoch dafür das Einverständnis des Exmannes. Beim neuen Ehegesetz habe die Frau jetzt die volle Entscheidungsgewalt über den Namen des Exmannes." Als ich dies hörte, konnte ich nur noch kopfschüttelnd darüber grinsen. Es passte doch wie die Faust aufs Auge. Einmal mehr bestätigte es mir nur das, was ich bereits während des gesamten Rosenkrieges feststellen konnte. Die Rechte der Männer wurden in allen Belangen beschnitten. Das war einfach nur noch ein Punkt mehr auf der Liste. Mir blieb also wie gewohnt nicht anderes übrig, als auch dieser weitere Frust zu schlucken. Ich tröstete mich wenigstens mit der Vorfreude, auf den endgültigen Scheidungs-Bescheid des Gerichtes. Einen Tag vor Weihnachten, war es dann endlich soweit. Ich erhielt vom Gericht das Dokument mit dem definitiven Scheidungs-Urteil zugestellt. Es war geschafft. Jetzt durfte Tobin endlich wieder mehr Zeit mit mir verbringen und Karin und ich konnten endlich anfangen, unsere gemeinsame Zukunft zu planen. Das war jetzt wirklich ein Weihnachtsgeschenk, wie ich es mir nicht schöner hätte wünschen können. Die Verpflichtungen Jetzt galt es, den während dieser drei Jahren entstandenen Schaden, bestmöglich aufzuräumen. Das war leichter gesagt als getan. Ich hatte zwar gegenüber Penise nur noch die letzte Rate der Abfindung von CHF 1'000.- zu zahlen und dann war ich allen Pflichten enthoben. Doch da waren noch die Auflagen, welche Penise gegenüber mir und dem Gericht hatte. Eigentlich hätten zu dem Zeitpunkt bereits alle Verpflichtungen, die wir aussergerichtlich mit unserer Vereinbarung besiegelt hatten, erledigt sein müssen. Doch wie konnte es auch anders sein? Penise hatte bis zu dem Zeitpunkt, nicht eines dieser Versprechen erfüllt. Da war die Pfändung, die sie zurück ziehen musste. Es bedurfte ganze drei weitere Monate an unzähligen Telefonaten und sechs schriftliche Anfragen, bis sie endlich die Pfändung zurück gezogen hatte. Eigentlich wurde diese Aufgabe nicht von Penise, sondern von Herr Würgin erledigt, wenn auch mit grösster Verspätung und nur durch konstanten Druck meinerseits. Die meisten weiteren Pendenzen konnten jedoch einzig und alleine von Penise erledigt werden. Und da fingen die Probleme erst richtig an. Zu einem waren da die Steuern, die Penise nachzahlen musste. Eigentlich war mir das egal, ob sie diese Steuern an die Wohngemeinde zahlte oder nicht. Schliesslich war es eine Verbindlichkeit, die der Richter angeordnet hatte. Also war sie gegenüber ihm Rechenschaft schuldig. Wäre da nicht die Pfändung gewesen, welche die Gemeinde wegen dieser Schuld, zu meinen Lasten ausgestellt hatte. Doch diese konnte nur gelöscht werden, wenn Penise endlich ihre Schuld begleichen würde. Also machte ich Penise, wie üblich darauf aufmerksam und schrieb ihr ein Mail. Wie üblich kriegte ich keine Antwort darauf und wie üblich musste ich dann wieder nachhaken. Einen Monat später kam dann endlich ihre Bestätigung, dass sie die Steuern bis Ende Monat bezahlen würde. Der Monat ging zur Neige und wie nicht anders zu erwarten, passierte nichts dergleichen. Also machte ich sie abermals darauf aufmerksam. Und wie erwartet kam eine faule Ausrede nach der anderen und endete dann mit einem weiteren Versprechen. Doch man konnte es sich bereits denken, Penise hielt auch dieses nicht ein. Ich konnte bei ihr machen was ich wollte, es endete immer nur mit Ärger. Mir blieb wie so oft, nichts anderes übrig, als meine Taktik zu verschärfen. Ich rief Herr Pfiff an und informierte ihn über die leidige Situation. Er empfahl mir drei Phasen für mein Vorgehen. Ich solle zuerst versuchen das Steueramt zu überzeugen, dass sie die Forderung jetzt bei Penise direkt einziehen sollen. Würden sie das nicht tun, sollte ich den Betrag von den Alimenten abziehen und damit die Steuern selber bezahlen. Da dies jedoch nicht legitim war, würde ich dabei riskieren, dass mich Penise deswegen anklagen würde. Natürlich würde kein normaler Mensch solch ein irrationales und dummes Vorgehen wählen, doch bei Penise war alles zu erwarten. In diesem Falle, hätte ich sogar noch mit unnötigen Kosten zu rechnen gehabt. Also war da noch die letzte Möglichkeit. Ich hätte bei einer Anklage den Alimenten-Betrag umgehend nachreichen müssen und zwar bevor es zu eine kostenpflichtigen Verfahren käme. Dann hätte ich umgehend selber eine Klage einreichen müssen, wegen nicht Einhaltung des

Gerichts-Urteils. Penise hätte dann auf jeden Fall verloren und dabei auch die gesamten Anwalts- und Gerichtskosten tragen müssen. Egal was ich wählte, es war wieder einmal viel Aufwand für nichts. Doch das war ich bei Penise bereits gewohnt. Ich nahm also Kontakt mit dem Leiter der Steuerbehörde auf. Herr Bauler hatte damals die ganze Betreibungsgeschichte zum Laufen gebracht und wusste daher bestens Bescheid über den Fall. Als ich ihm die aktuelle Situation schilderte, meinte er nur: "Er habe den Verlustschein bereits abgeschrieben. Für ihn sei die Sache erledigt." Das war einerseits schön für Penise, doch auch einwenig merkwürdig, dass die Gemeinde keine Interesse mehr an diesen Steuergelder hatte. Mein Problem war damit jedoch in keiner Weise gelöst. Meine Pfändung war noch immer im Betreibungsamt aktiv registriert. Diesen Schuldschein wollte Herr Bauler jedoch nicht löschen lassen. Schliesslich war das Geld bei der Gemeinde nie eingetroffen. Also bat ich Herr Bauler, seinen Entscheid schriftlich zu bestätigen. Damit hätte ich bei Gericht den Nachweis erbringen können, dass ich vorab alles versucht hatte, bevor ich weitere Schritte eingeleitet hätte. Herr Bauler verstand mein Anliegen und so sandte ich per Email die Anfrage nochmals schriftlich, die er dann nur noch ablehnen musste. Wie tel. besprochen erhalten Sie meine Anfrage wie folgt: Gemäs Bezirksgerichts-Urteil vom 15.12. wurde meine Exfrau dazu verurteilt, ich zitiere "Aus eine ersten Zahlung des Gesuchstellers von mindestens CHF 2'800.- an die Gesuchstellerin zur Tilgung rückständiger Unterhaltszahlungen, leistet die Gesuchstellerin eine Zahlung von CHF 2'800.- an die Gemeinde Maur zur Bezahlung von Staats- und Gemeindesteuern" Ich habe bereits im Dezember CHF 5'000.- zur Tilgung rückständiger Unterhaltszahlung an Penise S. bezahlt. Penise S. hingegen, hat gem. Ihrer Aussage bis heute ihre Zahlungspflicht von mind. CHF 2'800.- an die Gemeinde nicht geleistet. Ich bitte Sie somit die Steuer-Forderung direkt an Penise S. zu richten oder zumindest die Betreibung/Pfändung gegen meine Person zurückzuziehen. Jetzt wartete ich auf die vereinbarte, schriftliche Ablehnung von Herr Bauler. Doch plötzlich kam ein Anruf. Herr Bauler hatte sich die ganze Sache nochmals überlegt und entschieden, den Betrag doch bei Penise einzufordern. Ich wartete also noch ein paar Wochen und nach wiederholten Anfragen bei Penise, bestätigte sie mir dann, dass sie die Steuern überwiesen hatte. Natürlich traute ich ihrer Aussage nicht und so erkundigte ich mich bei Herr Bauler, über den Wahrheitsgehalt. Und tatsächlich, sie hatte eine Zahlung geleistet. Doch nicht etwa der Betrag, den Herr Bauler betrieben hatte. Durch diese ganze Verzögerung hatten sich unterdessen Verzugszinsen und Betreibungskosten angestaut. Diese hatte Penise einfach weggelassen. Es fehlten der Steuerbehörde also noch CHF 486.70. Verzweifelt bat mich Herr Bauler, ich solle mich doch bei meiner Exfrau melden und sie dazu bewegen, den Rest zu überweisen. Sollte die Zahlung umgehend erfolgen, könne er die Betreibung ohne weitere Mehrkosten sofort rückgängig machen. So lag es wieder einmal bei mir, den ganzen Aufwand zu betreiben. Ich schrieb Penise wieder ein Mail und informierte sie über den Sachverhalt. Aber auch hier vergingen Tage und Wochen und nichts passierte. Am Ende erhielt ich von Herr Bauler die Nachricht, Penise hätte bezahlt, aber leider nur CHF 243.35. Auf seine Anfrage meinte Penise, die andere Hälfte sollte gefälligst ich bezahlen. Es war zum Haare ausreissen. Wieso sollte ich die angefallenen Zinsen, die sie verursacht hatte, bezahlen? Zur Sicherheit kontaktierte ich noch Herr Pfiff, der mir auch sofort klar machte, dass ich keinerlei Verpflichtung hätte, Penises Steuerschulden ausgleichen zu müssen. Für mich war somit klar, dass ich mich nicht auf ihr Spielchen einlassen würde. Ich hatte jedoch keine Kraft mehr, weiter mit Penise darüber zu debattieren. Das einzige was ich noch tun konnte war, die Betreibung, die noch immer auf mich ausgestellt war, vom Steueramt auf den Betrag von CHF 243.35 reduzieren zu lassen. Herr Bauler hatte jedoch keine Lust mehr, sich der Sturheit von Penise zu widersetzen. So bestätigte er mir, dass das Steueramt auf die Restforderung von Penise verzichten würde und meine Betreibung gelöscht werde. Für mich war die Sache jetzt endlich erledigt und für Penise war es einmal mehr der Beweis, dass sie mit ihren Schurkereien immer wieder durchkommt. Ein weiterer Schritt in Richtung Endlösung, war geschafft. Jetzt war da immer noch der Mietvertrag von Penises Wohnung. Da sich damals der Vermieter geweigert hatte, mich, ohne Zustimmung von Penise, aus der Solidarhaftung zu entlassen, lief der Vertrag noch immer auf beider Namen. Bis zum heutigen Tag haftete ich also noch immer solidarisch für alle Belange dieser Wohnung. Jetzt waren wir aber definitiv geschieden und so war ich auch mietrechtlich nicht mehr an Penise gebunden. Aber auch diese Austritt gestaltete sich komplizierter als erwartet. Die Hausverwaltung verlangte, dass bei meiner Kündigung auch Penise unterschreiben und dabei gleichzeitig die Abänderung auf ihren Namen beantragen müsse. Ich war also gezwungen, Penise zu diesem Vorgehen zu überreden. Gleichzeitig war auch meine damals geleistete Mietkaution fällig. Also ging der übliche Hickhack wieder los. Ich investierte wieder eine Menge Zeit für Telefonate, Mails und Nachfragen. Dabei erhielt ich wie üblich Versprechungen, die sie dann, wie sattsam bekannt, nicht einhielt. Sie versprach mir den Antrag zu unterschreiben und umgehend der Verwaltung zu senden, was sie nicht tat. Sie versprach mir mein Kautions-Anteil auf mein Konto zu überweisen. Dabei wollte sie auch gleich die Nachhilfestunden von Tobin abziehen. Selbst das konnte ich akzeptieren. Doch trotzdem geschah auch hier nichts. Als ich dann wieder anfragte, kam die kurioseste aller Forderungen. Sie wollte mir jetzt auch den vor drei Jahren verlorenen Garagentor-Öffner von meiner Kaution abziehen. Zudem hatte sie kürzlich den Teppich in Tobins Zimmer ausgetauscht. Dabei beschädigte sie die Wand hinter der Teppichleiste und das Parkett. Das sollte ich jetzt auch mitfinanzieren. Am Ende wollte sie mir noch die Zinsen für die von ihr bereits bezahlten Nachhilfestunden verrechnen. Umgerechnet ergab das einen Zins von CHF 0,09. Absolut lächerlich und absolut Penise-like! Es war unglaublich, was sie sich alles einfallen liess, um mir noch mehr Geld aus den Taschen zu ziehen. Also konterte ich mit einem Email: - Du kannst gerne auf jeder Deiner Nachhilfestunde-Rechnung, den aktuellen Bankzins (0,125%/Jahr) dazu rechnen. Das ist absolut legitim. - Du kannst natürlich auch noch die neuen Rechnungen vom Jan&Feb in die Kalkulation einbeziehen. Sende mir einfach noch die Rechungskopien. - Das mit dem Garagentüröffner ist wohl ein schlechter Witz. Du kannst doch nicht mich dafür verantwortlich machen, dass Du Deinen Türöffner nicht mehr findest. - Der Schaden, den Du beim Herausreissen der Teppiche verursacht hast, ist wohl einzig und alleine Deine Sache. Ich frage mich manchmal, wie Du auf solche schräge Ideen kommst. Abgesehen davon, hast Du nach 10 Jahren ohnehin Anrecht, vom Vermieter die Wohnung auf seine Kosten streichen zu lassen. Ich möchte hier gar nicht mehr aufzählen, wie viele Kosten ich in den letzten drei Jahren schon übernommen habe. Was mich jedoch noch mehr betrübt ist die Tatsache, dass Du nicht einmal unsere gemeinsam unterzeichnete Vereinbarung betreffend Mietvertrag an die Liegenschaftsverwaltung gesandt hast. Ich weis nicht, was Du mit alldem bezweckst. Ich hoffe nur nicht, dass wir auch hier über das Gericht zu einer Einigung kommen müssen. Es wäre wirklich schön, wenn wir endlich einmal Ruhe finden könnten. Natürlich war auch hier von Penise kein Wunder zu erwarten. So passierte auch jetzt, rein gar nichts. Ich musste wieder nachhaken und nachhaken, bis sie dann nach zwei Monaten endlich einen Antrag zur Vertragsumwandlung bei der Verwaltung bestellte und mir zur Unterzeichnung zustellte. Jetzt musste sie nur noch gegenzeichnen und das Dokument zurück senden. Aber auch das, schien jetzt wieder ein Problem zu sein. Auch von meiner Kaution, fehlte noch jede Spur. Also was war in so einem Fall der einzige Weg, der bei Penise zum Erfolg führte? Es mussten wieder einmal stärkere Geschütze aufgefahren werden, zum Beispiel mit dem Druckmittel "Geld". Nachdem ich von Herrn Pfiff den Segen dafür erhalten hatte, unterbrach ich die nächste Alimenten-Rate. Dann wartete ich ab, ob Penise wenigstens jetzt reagierte würde. Sollte sie das nicht, hätte ich die Kaution einfach mit der Alimenten-Zahlung gegengerechnet. Das Gesetz verlangte zwar in so einem Fall, dass ich die Alimenten-Zahlung nachreichen und Penise gleichzeitig die Kaution separat an mich vergüten müsse. Ein direktes Gegenrechnen war nicht erlaubt. Mit praxisnahem Vorgehen hatte das natürlich nichts zu tun, wie so vieles, was im Gesetzbuch stand. Der Monat verging und Penise reagiert nicht einmal auf die fehlende Zahlung. Das war schon merkwürdig, denn ich ging davon aus, dass ihr das Geld fehlte. Als dann die nächste Alimentezahlung anstand, hielt ich diese ebenfalls zurück. Doch auch hier passierte nichts. Es war schon erstaunlich, wieviel Geld Penise haben musste, dass sie nicht einmal zwei Monatsraten vermisste. Wochen später dann endlich, rief sie mich an und wollte wissen, wo das Geld geblieben sei. Ich klärte sie auf, dass ich über die letzten fünf Monate genug Geduld gezeigt hatte. Sobald

sie den von uns unterzeichneten Mietänderungsantrag einreichen und meine Kaution zurück zahlen würde, würde auch ich die Alimente wieder pünktlich einbezahlen. Mit diesem Druckmittel in der Hand, hatte ich bei Penise den wunden Nerv getroffen. Sie versprach mir inständig, dass sie die Pendenzen noch in derselben Woche erledigen würde. Ich musste ihr jedoch versprechen, ihr noch gleichentags die zwei ausstehenden Alimente zu vergüten. Sie würde dann mit den einbezahlten Alimenten, meine Kaution wieder zurück vergüten. Kompliziert, aber leider vom Gesetzgeber so vorgeschrieben. Ich zahlte also die zwei Raten noch am selben Tag ein, davor machte ich ihr aber ausdrücklich klar, dass dies das letztes Mal gewesen wäre, sollte sie mein Vertrauen missbrauchen. Eine Woche später hatte ich dann tatsächlich mein Mietdepot auf dem Konto. Doch der neue Vertrag war noch immer nicht eingereicht worden. Unterdessen hatte auch die Liegenschaftsverwaltung den Vertrag bei Penise angemahnt. Es brauchte jedoch nochmals Wochen, bis ich dann endlich das erlösende Mail von der Liegenschaftsverwaltung erhielt: Machen Sie ein grosses Kreuz an die Decke, der neue Vertrag mit Ihrer Exfrau wurde unterzeichnet retourniert. Sie sind somit aus allen Verpflichtungen in Bezug auf die Wohnung entlassen. Fast ein halbes Jahr, dauerte der Kampf, nur um ein vorgedrucktes A4-Blatt zu unterzeichnen. Jetzt galt es noch das letzte Problem aus der Welt zu schaffen. Aufgrund unserer vereinbarten Scheidungskonvention, hatte Herr Würgin bei der Staatsanwaltschaft, eine sogenannte "Desinteresse-Erklärung" an der Klage, betreffend die abgedeckte Handnotiz "Kauf-TV", angekündigt. Die Erklärung sollte Gültigkeit erlangen, sobald die Scheidungskonvention rechtskräftig wurde. Das hatte Her Würgin uns und der Staatsanwaltschaft schriftlich bestätigt. Diese Desinteresseerklärung war jedoch bereits seit einem halben Jahr überfällig. In diesen sechs Monaten hatte ich bereits ein Duzend Anfragen an Penise gesandt, die eine Hälfte wurde nie erwidert und die andere Hälfte mit leeren Versprechungen und Lügen beantwortet. Zwei Mal hatte ich sogar Herr Würgin schriftlich angefragt. Doch auch er empfand es nicht nötig, darauf zu antworten. Selbst als sich Herr Pfiff einschaltete, beantwortete Herr Würgin keines seiner Schreiben. Auch hier zeigte das "Duo Infernal" perfekten Teamgeist. Verzweifelt, versuchte ich es dann direkt bei der verantwortlichen Staatsanwältin. Leider konnte Frau Weiss auch nichts dagegen unternehmen. Die Vorgehensweise von Herr Würgin sei absolut charakterlos, doch rechtlich nicht verfolgbar. So ein Verhalten sei ihr allerdings noch nie untergekommen. Dann beruhigte sie mich und meinte, ich könne mir Zeit nehmen. Sie habe ohnehin keine Lust, diese Anklage in absehbarer Zeit zu bearbeiten. Ein schwacher Trost, denn alle meine Mittel waren ausgeschöpft. Ich griff also wieder zu dem einzig bewährten Druckmittel und unterbrach die Alimentezahlung. Da noch immer die Existenz GmbH für die Zahlung verantwortlich war, flatterte eine Woche später, ohne Vorwarnung, eine Betreibung ins Haus. Es war nicht zu fassen, Herr Würgin hatte im Namen von Penise beim Betreibungsamt einen Zahlungsbefehl hinterlegt. Schon wieder war es nicht Penise, sondern Herr Würgin mit seinem beträchtlichen Anwaltshonorar, der diese Aufgabe übernommen hatte. Es war unbegreiflich. Was um alles in der Welt hatte diesen Mann geritten, anstatt sein Versprechen einzulösen, jetzt wieder einen Krieg anzuzetteln? Und was um alles in der Welt hatte Penise davon, diese Desinteresseerklärung nicht abzugeben? Ich konnte es beim besten Willen nicht verstehen. Ich wollte jedoch kein Ärger, also zahlte ich die Alimente sofort ein und hinterlegte danach Rechtsvorschlag beim Betreibungsamt. Das bedeutete, dass ich die Forderung, da ich sie bereits bezahlt hatte, nicht mehr anerkannte. Damit war aber weder mein Problem gelöst, noch die Streitlust von Penise und Herr Würgin gestillt worden. Es verging keine Woche, da erhielt die Existenz GmbH einen eingeschriebenen Brief von Herr Würgin, worin er für den erstellten Zahlungsbefehl CHF 70.- und für die verspätete Zahlung Wucherzinsen von CHF 19.45 verlangte. Doch das war noch nicht alles. Für seine Umtriebe wollte er noch CHF 322.55 zusätzlich. Ich wusste nicht mehr weiter. Dieser Krieg wollte und wollte einfach nicht enden. Überfordert von den juristischen Möglichkeiten, sandte ich die Forderung an Herrn Pfiff, der auch klar Stellung dazu nahm: ..die Kosten der Rechtsvertretung würde ich nicht bezahlen. Sie können auch nicht in einem Rechtsöffnungsverfahren durchgesetzt werden. Es wäre der ordentliche Prozess nötig, was die Möglichkeit böte, dort auch die Desinteresseerklärung zu thematisieren und durchzubringen. In der Sache kann zudem argumentiert werden, dass es für dieses Inkasso keines Rechtsanwaltes bedarf. Demzufolge müssen dessen Kosten auch nicht ersetzt werden. Die Antwort von Herrn Pfiff, brachte mich auf eine Idee. Eine Idee, die ich bereits im Gedanken daran, hasste. Ich verabscheute diese Machtspielchen, doch nur die zeigten bei Penise Wirkung. Würde sie also die Desinteresseerklärung weiterhin nicht absenden, war ich bereit auch in Zukunft die Alimente erst zu bezahlen, nachdem ich eine Betreibung von ihr erhalten hätte. Das bedeutete für Penise und Herr Würgin, jeden Monat über das Betreibungsamt einen Zahlungsbefehl in Auftrag zu geben. Ich spekulierte damit, dass ihr der Aufwand und die Kosten früher oder später zuviel würden und sie dann vielleicht einlenken würde. Um jedoch nicht weiter in die Bredouille dieser zwei habgierigen Geldeintreiber zu gelangen, zahlte ich die CHF 70.- für den entstandenen Zahlungsbefehl und die korrekt kalkulierten Zinsen von CHF 2.50 nach. Der Monat verging und die Desinteresseerklärung traf nicht ein. Ich beschloss daher meine Strategie fortzusetzen und auf die nächste Betreibung zu warten. Es ging nicht lange, da kam eines schönen Morgens der Postbeamte mit einem Eingeschriebenen vorbei. Eigentlich hatte ich die nächste Betreibung erwartet, doch zu meinem Erstaunen war es eine Gerichtsurkunde. Völlig verwundert, öffnete ich das Dokument. Es war eine Vorladung vom Bezirksgericht. Herr Würgin hatte ein Rechtöffnungsverfahren eingeleitet, worin er die Zahlung des noch fehlenden Betrages einklagte. Doch nicht etwa seine CHF 322.55, die er als persönliche Aufwendung eingefordert hatte. Er wusste wohl ganz genau, dass dies nicht legitim war. Viel schlimmer, er forderte die Nachzahlung der Zahlungsbefehlkosten inklusive Zins in der Gesamthöhe von lächerlichen CHF 89.45. Doch ich hatte diese Kosten bereits vor Wochen bezahlt. Natürlich hatte ich den korrekten Zins berechnet und somit nur CHF 72.50 eingezahlt. Es konnte doch nicht sein, dass wir jetzt eine Gerichtsverhandlung führen mussten, wegen lächerlichen CHF 16.95? Diese bedien Armleuchter hatten völlig den Verstand verloren, doch diesmal hatten sie einen fatalen Fehler begannen. Herr Pfiff hatte dies erkannt und bedrängte mich, unbedingt den Termin bei Gericht zu wahren. Ich hatte jetzt die einmalige Gelegenheit, den Grund dieses Streites vorzutragen, ohne ein eigenes Verfahren wegen der Desinteresseerklärung einleiten zu müssen. Das war genau das, was wir uns erhofft hatten, jedoch nie im Leben erwartet hätten. Denn welcher Anwalt wäre schon so blöd, wegen ein paar Cents ein Gerichtsverfahren einzuleiten? Anscheinend nur einer! Natürlich musste ich alleine gehen, denn ich wollte nicht auch noch unnötige Anwaltskosten verursachen. Der Termin war jedoch erst in sechs Wochen angesetzt worden. Bis dahin war also noch viel Zeit für die zwei Geier, noch weiteres Unheil anzustiften. Drei Wochen später kam dann auch schon die nächste Überraschung. Es flattere wieder ein Gerichtsdokument ins Haus. Es war eine Verfügung der Bezirksrichterin, welche die Verhandlung auf Bestreben von Herr Würgin, rückgängig machte. Die Begründung von Herr Würgin war natürlich wie immer erstunken und erlogen. So bezichtigte er mich, ich hätte es mit Absicht darauf angelegt, Penise zu "drangsalieren" um sie zu solchen rechtlichen Schritten zu zwingen. Darum sei mein rechtsmissbräuchliches Handeln zu betrafen und alle Kosten vollumfänglich mir zu belasten. Natürlich erwähnte er mit keiner Silbe den wahren Grund dieses Streites. Wie gewohnt, lud mich die Bezirksrichterin ein, zu diesen Beschuldigungen Stellung zu nehmen. Ich liess mich nicht zweimal bitten, denn ich hatte alle nur erdenklichen Nachweise, um das Gegenteil zu beweisen. ...Herr Würgin hat mich in einem Schreiben gebeten, den Betrag bis am 26.6. zu überweisen. Diese Bitte habe ich erfüllt und am 25.6. die Überweisung getätigt, welche dann am 29.6. auf dem Konto der Klägerin valutiert wurde. Natürlich wurde einzig der Betrag überwiesen, der Tatsächlich und juristisch legitim geschuldet wurde. Trotz der fristgerechten Überweisung, hat Herr Würgin, 2 Wochen später dieses Rechtsöffnungsbegehren gestellt. Dieses Begehren war somit unnötig, weshalb die Anklagevertretung jetzt auch reumütig die Klage zurückgezogen hat. Deren Begründung des Rückzugs entspricht in keiner Weise den Tatsachen. Dieses schikanöse Vorgehen ist im übrigen beabsichtigt und typisch für die Klagevertretung. Das tut sie seit drei Jahren konsequent. Herr Würgin

