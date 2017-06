Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte folgen im Handelsverlauf am Freitag den lustlosen Vorgaben der Wall Street und zeigen sich überwiegend wenig verändert. Eine Ausnahme macht Schanghai, der Schanghai-Composite gibt um 0,7 Prozent nach auf 3.124 Punkte. Händlern zufolge sorgen von der Bankenaufsicht eingeleitete Untersuchungen des Kreditgebahrens großer Unternehmen wie HNA, Fuson, Anbang Securities und Dalian Wanda Group für Verunsicherung. Wanda und Fosun waren in diesem Zusammenhang im späten Donnerstaghandel schon unter Druck geraten und hatten auch den breiten Markt noch ins Minus gezogen.

Am Markt mache sich die Sorge vor strengeren Regulierungen im gesamten Finanzsektor breit, heißt es. Die Entwicklung erinnere die Markteilnehmer zudem daran, wie groß der Einfluss immer noch ist, den Peking auf den Aktienmarkt ausübe, sagt Handelsexperte Dong Yul Lim von CMC Markets. Die Aufnahme von chinesischen A-Aktien in die Schwellenlandindizes von MSCI am Mittwoch habe derlei Befürchtungen nur kurz in den Hintergrund gedrängt.

Wanda Film erholen sich leicht um 0,4 Prozent, Fosun geben um 0,3 Prozent nach und HNA Investment verlieren rund 2,5 Prozent. Wanda und Fosun hatten auf die neusten Vorwürfe mit der Aussage reagiert, die Geschäfte liefen normal.

Japanische Wirtschaftsdaten bewegen kaum

In Tokio zeigt sich der Nikkei-Index mit 20.137 Punkten gut behauptet, auch in Seoul und Sydney behaupten sich die Indizes. Der Kospi in Seoul profitierte nur vorübergehend etwas stärker davon, dass Staatspräsident Moon Jae-in China bitten will, die gegen sein Land verhängten Wirtschaftssanktionen aufzuheben. China hatte sie aus Verärgerung über die Installation eines US-Raketenabwehrsystems in Südkorea vor einigen Wochen erlassen. Einzelwerte wie Hyundai Motor und Korean Air Lines profitieren dennoch etwas stärker von der Entwicklung und legen um 1,5 bzw 0,5 Prozent zu.

Dass sich in Japan die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe im Juni spürbar verlangsamt hat, sorgt für keine größeren Impulse. Der entsprechende Index deute dessen ungeachtet immer noch auf eine robuste Ausweitung der Industrieproduktion hin, sagt Ökonom Marcel Thieliant von Capital Economics.

Takata um 45 Prozent erholt

Unter den Einzelwerten zeigen sich Takata nach ihrem über 50-prozentigen Absturz am Donnerstag um 45 Prozent erholt. Große Autobauer wie Honda, Toyota und Nissan haben mitgeteilt, den offenbar unmittelbar vor einem Insolvenzantrag stehenden Airbag-Hersteller weiter finanziell unterstützen zu wollen und basierend auf den abgeschlossen Verträgen die Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten. Sie wollten so auch den Ruf der japanischen Autoindustrie schützen. Honda hatte am stärksten unter fehlerhaften Airbags von Takata gelitten und deswegen die meisten Fahrzeuge zurückrufen müssen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD S&P/ASX 200 (Sydney) 5.708,30 +0,04% +0,16% Nikkei-225 (Tokio) 20.140,48 +0,15% +5,37% Kospi (Seoul) 2.373,65 +0,14% +17,13% Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.124,23 -0,74% +0,66% Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.687,10 +0,05% +16,81% Straits-Times (Singapur) 3.208,70 -0,21% +11,38% KLCI (Malaysia) 1.777,69 +0,01% +8,28% DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:04 % YTD EUR/USD 1,1162 +0,1% 1,1152 1,1163 +6,1% EUR/JPY 124,26 +0,1% 124,10 123,95 +1,1% EUR/GBP 0,8788 -0,1% 0,8795 0,8815 +3,1% GBP/USD 1,2700 +0,2% 1,2681 1,2663 +2,9% USD/JPY 111,32 +0,0% 111,28 111,03 -4,8% USD/KRW 1139,65 +0,0% 1139,46 1141,58 -5,6% USD/CNY 6,8424 +0,1% 6,8349 6,8309 -1,5% USD/CNH 6,8422 +0,1% 6,8386 6,8324 -1,9% USD/HKD 7,7984 -0,0% 7,7989 7,7996 +0,6% AUD/USD 0,7552 +0,1% 0,7541 0,7547 +4,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,92 42,74 +0,4% 0,18 -24,6% Brent/ICE 45,42 45,22 +0,4% 0,20 -22,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.252,17 1.250,05 +0,2% +2,12 +8,8% Silber (Spot) 16,64 16,55 +0,5% +0,09 +4,5% Platin (Spot) 927,00 927,25 -0,0% -0,25 +2,6% Kupfer-Future 2,60 2,60 -0,2% -0,00 +3,1% ===

