FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1166 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1169 (Mittwoch: 1,1147) Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone. Am Vormittag stehen Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager auf dem Programm. "Die Daten dürften einmal mehr anzeigen, dass der Aufschwung in den kommenden Monaten intakt bleibt", kommentierte Experte Dirk Gojny von der National-Bank./jkr/fbr

ISIN EU0009652759

AXC0043 2017-06-23/08:03