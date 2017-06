Lange hatten die Interessenvertreter in Berlin mit der großen Koalition gehadert. Kurz vor der Wahl verteilen sie nun gute Noten. Ab Herbst hätten sie trotzdem gerne eine andere Regierung - und eine andere Digitalpolitik.

Das Comeback der Liberalen lässt die Berliner Lobbyisten hoffen. Womöglich könnte ab Herbst wieder eine Koalition aus Union und FDP in Berlin regieren - 52 Prozent der Interessenvertreter von Unternehmen und Verbänden in Berlin hätten nach der Bundestagswahl gerne eine Neuauflage von Schwarz-Gelb. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Kommunikationsagentur MSL unter Berliner Lobbyisten.

Bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen hatte die FDP jeweils sehr gute Ergebnisse geholt. Künftig wird die Partei in beiden Ländern mitregieren - in Kiel in einem sogenannten Jamaika-Bündnis zusammen mit Union und Grünen, in Düsseldorf in einer klassischen schwarz-gelben Koalition. In bundesweiten Umfragen kommen die Freie Demokraten derzeit auf bis zu zehn Prozent.

Sollte es für Schwarz-Gelb im Herbst nicht reichen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...