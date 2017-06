Brandenburg erhält besonders viele Finanzhilfen vom Staat, unter anderem für Krankenhäuser und Kirchen. Die Subventionen betrugen pro Kopf knapp 1300 Euro.

Das Land Brandenburg ist Spitzenreiter bei den Subventionen in Deutschland. So gab die Landesregierung in Potsdam im Jahr 2015 pro Kopf 1269 Euro an Finanzhilfen aus. Das ergab ein Bundesländervergleich des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), das der WirtschaftsWoche vorliegt. Gefolgt wird das Subventions-Ranking von Sachsen-Anhalt mit 1010 Euro und Sachsen mit 1009 Euro pro ...

