Die IG Metall will darüber diskutieren, ob Beschäftigte für einen bestimmten Zeitraum, das Recht bekommen, die Arbeitszeit auf 28 Stunden zu verkürzen. Einen ausreichenden Lohnausgleich müsse es allerdings geben.

Die IG Metall will in der kommenden Tarifrunde nicht nur mehr Geld, sondern auch Änderungen bei der Arbeitszeit für die 3,8 Millionen Beschäftigten der Branche durchsetzen. "Wir brauchen Arbeitszeiten, die sich an den Lebensphasen der Menschen orientieren", sagte der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann im Interview mit der WirtschaftsWoche. Seine Gewerkschaft diskutiere daher, "ob die Beschäftigten für einen bestimmten Zeitraum das Recht erhalten sollten, für Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen die Arbeitszeit zu verkürzen, ...

